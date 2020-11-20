城大研發磁性噴霧　可用磁石引導藥丸於生物體內移動

▲ 噴上磁性噴霧後，藥丸即會隨磁石移動。（陳永康攝）

科學家近年發明出液態磁鐵，香港城市大學醫學工程學系副教授申亞京最新研究發現，有關發明「噴霧化」後有用於醫學用途的潛力，或能將膠囊藥物導向至指定器官。然而，他指有關研究仍未完善，例如磁性噴霧在血管降解後會否對人體有害仍為未知數；他希望能和醫生合作，進行進一步的臨床研究。

▲ 香港城市大學醫學工程學系副教授申亞京。（陳永康攝）

研究的負責人申亞京指，將凝集磁性噴霧噴到膠囊藥物上，噴霧就會像膠水般粘附膠囊，研究人員即可用磁力控制藥丸移動。研究團隊將經處理的藥丸餵予兔子，並成功控制藥丸到兔子胃部指定位置，然後透過高頻地震動磁場，將塗層崩解。

申亞京表示，製作凝集磁性噴霧的材料包括聚乙烯醇、小麥蛋白沾粉和鐵顆粒，而以上3種材料均有生物兼容的特性，相信無害。然而，他及後補充指，以上物質在消化道以外降解會否有害仍待研究。

由於有關發明仍於動物實驗階段，申亞京希望有醫生願和他合作，進行臨床實驗，並了解有關技術能用於什麼治療，希望於3年內完善有咁技術。

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記者：陳梓蔚