【Netflix電影】宋仲基離婚後主演首套電影　《陽光先生》金泰梨合作科幻片《勝利號》

▲ 宋仲基主演的科幻大片《勝利號》將登陸Netflix。

韓流男神宋仲基與宋慧喬離婚後，主演的全新科幻電影《勝利號》，落實將於Netflix上架。此部片合演者有《陽光先生》的金泰梨，以及電影《炸雞特攻隊》的實力派演員陳善圭。Netflix宣布《勝利號》確定將在全球190個國家獨家首映，但上架日期有待公布。

宋仲基在離婚後首部主演電影《勝利號》，受到新冠肺炎疫情影響，導致上映時間一波三折，現在終落實將於Netflix上架。

▲ 《炸雞特攻隊》的陳善圭和《陽光先生》的金泰梨有份主演。

《勝利號》由曾拍過電影《狼少年之戀》的導演趙成熙所執導，也是導演二度與男神宋仲基合作。

電影由宋仲基與憑《陽光先生》榮獲提名百想藝術大賞電視部門女子最優秀演技賞的金泰梨、曾演出電影《炸雞特攻隊》的實力派演員陳善圭、在綜藝節目《一日三餐》裡有出色表現的最強綠葉演員柳海鎮共同主演。

《勝利號》故事背景設定在 2092 年，地球已成為一顆黯淡的星球，不久後將無法居住，而「勝利號」是眾多以打撈太空垃圾維生的宇宙飛船之一。宋仲基飾演「勝利號」的「問題飛行員」。

▲ 《勝利號》故事背景設定在 2092年，地球已成為一顆黯淡的星球，將無法居住。

金泰梨飾演引領勝利號的船長；陳善奎飾演黑幫頭目出身的勝利號駕駛員；柳海鎮飾演擁有愛嘮叨卻充滿獨特魅力的機器人。

他們在一次事件中發現了一位7歲的女孩，眾人在意識到她是被宇宙警察通緝的大規模殺傷性武器－「類人類機器人」後，決定要以其換取贖金的故事。