【新冠肺炎】張竹君：病毒已深入不同階層及地區　近半確診者無病徵或已傳播他人

▲ （陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情反彈，今日新增26宗確診個案，同日更錄得逾40宗初步確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，現時爆發情況甚麼人士均有，單是今日確診個案中已有11人無症狀，部分追蹤確診個案時揪出，或已傳播予其他人，呼籲市民謹慎，取消不必要的活動直至疫情緩和。

本港今日新增26宗確診個案，同日更錄得逾40宗初步確診個案，至少7人涉及Starlight群組。詳情請見【下一頁】

張竹君表示，現時爆發情況下，確診個案涉及主婦、學生等不同人士，相信是早前隱形傳播現趨更加活躍，反映病毒已深入不同階層及地區。被問及能否判斷與早前哪些個案相關，她回應稱早前確診個案涉及不同地區，難說由哪一確診個案伸延或傳播出來。

她續指，今日新增26宗確診個案涉及27歲至73歲，有11人都沒有病徵，好多都是早前感染群組，或追蹤期間接受檢測時發現，認為找出沒有病徵的人士或已經傳播予其他人；而確診病人亦非全都記得過去行蹤，並已是2星期前發生，認同追蹤上會有困難，會遲了一些，希望市民謹慎，取消不必要的活動直至疫情緩和。

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記者：陳正怡