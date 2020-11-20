  • 26°C
香港時間 : 20201120日 (週五) 19:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】張竹君：病毒已深入不同階層及地區　近半確診者無病徵或已傳播他人

社會 17:17 2020/11/20

分享：

熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情反彈，今日新增26宗確診個案，同日更錄得逾40宗初步確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，現時爆發情況甚麼人士均有，單是今日確診個案中已有11人無症狀，部分追蹤確診個案時揪出，或已傳播予其他人，呼籲市民謹慎，取消不必要的活動直至疫情緩和。

本港今日新增26宗確診個案，同日更錄得逾40宗初步確診個案，至少7人涉及Starlight群組。詳情請見【下一頁

張竹君表示，現時爆發情況下，確診個案涉及主婦、學生等不同人士，相信是早前隱形傳播現趨更加活躍，反映病毒已深入不同階層及地區。被問及能否判斷與早前哪些個案相關，她回應稱早前確診個案涉及不同地區，難說由哪一確診個案伸延或傳播出來。

她續指，今日新增26宗確診個案涉及27歲至73歲，有11人都沒有病徵，好多都是早前感染群組，或追蹤期間接受檢測時發現，認為找出沒有病徵的人士或已經傳播予其他人；而確診病人亦非全都記得過去行蹤，並已是2星期前發生，認同追蹤上會有困難，會遲了一些，希望市民謹慎，取消不必要的活動直至疫情緩和。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡

疫情 衞生防護中心 張竹君 傳染病 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【萬千星輝2020】TVB小生花旦台慶紅地毯鬥靚　細龍太陳偉琪解封跟細龍生合體【多圖】
19:56 2020/11/19
【萬千星輝2020】TVB小生花旦台慶紅地毯鬥靚　細龍太陳偉琪解封跟細龍生合體【多圖】
【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
23:49 2020/11/18
【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
【停課消息】消息：政府將宣布全港小一至小三學生　下周一起暫停面授課堂
今日 10:54
【停課消息】消息：政府將宣布全港小一至小三學生　下周一起暫停面授課堂