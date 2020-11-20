【阿索的故事】內向蔡潔被誤會性格進取　入行6年默默耕耘：有工作已很好

▲ 蔡潔在《阿索的故事》中有突破演出。

蔡潔（Jacky）在電影《阿索的故事》飾演女強人琪琪的蔡潔，戲中的她為得到男人與利益不擇手段。戲外，蔡潔就坦言角色性格與她本人相反：「其實我是超級害羞。」

入行6年，蔡潔活躍於電影圈。而她在入行作《香港仔》中，就因與曾志偉有肉搏戲而令觀眾留下深刻印象，更因此獲金像獎最佳新演員提名。她拍攝過逾20部電影，今年也跳入電視圈，憑《飛虎之雷霆極戰》的純情女警小敏一角成功入屋。

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▲ 蔡潔在《阿索的故事》中演女強人琪琪一角。（湯炳強攝）

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「琪琪」為事業打強心針

今次，蔡潔《阿索的故事》飾演琪琪，她表示角色為工作打了強心針：「當時接劇本沒有太多時間準備，加上本身很喜歡王菀之故想好好把握機會，而且角色性格與我本人相差很遠，所以很緊張。我是以一個很極端的狀態去演，但對當時的我來說很大突破，感恩遇上好對手，這次是一個鋪墊讓我更有勇氣演戲。」

劇中，Jacky自如地切換普通話與廣東話對白，原來出身自廣東的她除以普通話作母語外，自小亦已學習廣東話：「我小時候看港劇長大，所以說的廣東話也沒有口音，兩種語言都是我的母語，拍攝時也不用花太多時間練習。」

▲ 蔡潔在《阿索的故事》中介入王菀之與梁漢文的戀情。（劇照）

離鄉別井追夢 最想多陪伴家人

熱愛看港劇的習慣除加強了Jacky的語言能力外，也燃起她加入演藝圈的決心：「我好小時已知自己會做這一行，但因為以前游水令皮膚黝黑強壯，便沒想過做幕前，於是大學時讀了幕後的課程。」

Jacky畢業於廣州暨南大學導演系，後在澳洲的墨爾本皇家理工大學修畢創意媒體碩士，留學時曾參加選美，畢業後就獲導演彭浩翔發掘出演《香港仔》，自此加入香港演藝圈工作。

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她憶述，今次也融入自身經歷塑造琪琪一角：「我很早便離家讀書工作，因為年紀太小便出來，所以內心一定有很獨立堅強的一面。今次就拿出這個經歷演琪琪，一個人漂泊會沒有安全感，很害怕錯失，所有機會都會抓得很緊，有時也要企硬捍衛自己的利益。」

正當外界以為Jacky是外向進取的事業型女生時，她卻指：「其實我是超級害羞，現在拍劇演很火爆的角色，但一開始時我off cam靜到不得了，令同劇工作人員都說『點搞啊你咁斯文？』，但現時認識多了朋友便好多了。」

▲ 蔡潔表示自己其實很害羞。（湯炳強攝）

離鄉別井為事業奮鬥，Jacky選擇香港作事業起步點，演戲6年的她心態一直都隨遇而安：「來港發展不是刻意選擇，我不是Aggressive的人，但就有一個堅持就是一定要在這行發展。」

但發展事業的同時也難免失去與家人相伴的時光，Jacky稱：「我是家中的獨女，爸媽是較傳統的人，想我有常規生活，我知道他們內心是不太想我做這行，但因為我喜歡便讓我去做。我很慶幸他們很早便讓我獨立，現時也在想如何可以多陪伴他們，想在家人與事業中取得好的平衡。」

▲ 蔡潔很感激家人支持。（Instagram圖片）

從容面對得與失

今年，蔡潔亮相TVB劇集《飛虎之雷霆極戰》，與吳卓羲有感情線，成功吸引觀眾注視，曝光率增加。不過，香港卻同時面對疫情打撃影視製作進度。

對此Jacky不感可惜：「疫情是全世界的事，今次提醒了要珍惜當下，不要想有多遺憾，慶幸現時有工作有成績已很好。」

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她又笑指不會過分期望觀眾認得自己：「有時工作的化妝師也認不到我，我覺得很有趣，原來我化不同的妝就是不同的人，其實也是一個可能性。觀眾認不到我也有好處，那我收工便可以做回自己。」

幕前工作外，Jacky亦一直籌備幕後發展，出書寫劇本等做全方位演藝人：「我有時也會擔心，一生人讀書讀這行，工作又做這行，好像甚麼都不懂。現在就寫劇本，雖然休息時間少，但想對所有事都負好責任。」

化妝：Chloe Yu

髮型：Terrence Chan

場地：香港海洋公園萬豪酒店

記者：陳家瑩