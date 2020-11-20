10月整體消費物價指數按年跌0.2%　跌幅較9月縮窄

▲ 10月整體消費物價指數按年跌0.2%。（資料圖片）

政府統計處今日（20日）公布，10月綜合消費物價指數較去年同月下跌0.2%，是連續第4個月出現通縮，跌幅較9月的2.2%減少，政府解釋主要是由於9月份房委會豁免公屋租金的影響在10月份消失所致。展望將來，由於全球經濟仍受疫情影響，整體通脹壓力在短期內應會維持輕微。

▲ （政府統計處圖表）

統計處又指，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在10月份的按年升幅，即基本通脹率為0.4%，較9月份的0.5%稍低，主要是由於私人房屋租金和家庭服務費用升幅收窄所致。

政府發言人表示，10月份基本消費物價通脹率輕微下降至0.4%。私人房屋租金的按年升幅繼續緩和，而消費物價指數許多其他主要組成項目承受的價格壓力在經濟疲弱下仍然輕微。然而，由於本地疫情維持穩定，外出用膳價格的按年升幅略為加快。



展望將來，由於環球和本地經濟情況仍受制於新冠肺炎疫情，整體通脹壓力在短期內應會維持輕微。

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責任編輯：陳梓蔚