  • 26°C
香港時間 : 20201120日 (週五) 19:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

警方國安處到中大搜證　中聯辦︰支持特區國安處偵辦案件

政治 17:40 2020/11/20

分享：

熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

中聯辦發言人今發聲明，表示堅決支持特區政府採取果斷措施，迅速偵辦案件，依法作出處理，又強烈譴責中文大學昨日舉行網上畢業禮時，有畢業生在校內遊行。（資料圖片）

10多名警方國家安全處人員，就昨日（19日）有人在中文大學畢業禮發起遊行，高呼港獨口號，今日（20日）下午到中大校園搜查，包括翻看閉路電視片段，有中大保安在旁維持秩序。

中聯辦發言人今發聲明，表示堅決支持特區政府採取果斷措施，迅速偵辦案件，依法作出處理，又強烈譴責中文大學昨日舉行網上畢業禮時，有畢業生在校內遊行。

發言人說，對應屆畢業生來說，畢業典禮是一生中莊嚴神聖的時刻，但參與鬧事的粗暴行為，不僅違反限聚令，也嚴重褻瀆了絕大多數畢業生及親友的感情。更嚴重的是這些人公然製造撕裂、宣揚港獨，涉嫌違反香港國安法。

警方到過中大研究生宿舍調查，其後手持文件及圖片，在聯合書院胡忠圖書館外調查，有警員拍攝現場照片，並到機房外檢查。警方又要求旁邊拍攝畢業相的學生，取走放於調查範圍內的物品。警員亦一併調查日前有人在校園設施塗鴉的事件。消息指，警方是應校方要求，經「二號橋」進入校園。

中文大學的學士學位畢業禮昨日改在網上舉行，有畢業生發起在校內遊行表達訴求，沿途叫口號及展示橫額，有保安拍攝及作出警告，期間發生口角及理論。校方指，部分人士展示港獨橫額及旗幟、高叫港獨口號以及顛覆國家政權口號，決定報警處理，其後警務處國安處就中大校園涉嫌違法活動展開調查。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰尹櫻霖

相關文章

支聯會被內地學者斥違港區國安法　保安局：不評論言論
20:39 2020/11/16
支聯會被內地學者斥違港區國安法　保安局：不評論言論
1600教師參與教育局首個國安研討會　教師關注港區國安法下如何編寫教案
21:27 2020/11/16
1600教師參與教育局首個國安研討會　教師關注港區國安法下如何編寫教案
內地學者指支聯會違反港區國安法　李家超：會依法檢視蒐證
12:53 2020/11/18
內地學者指支聯會違反港區國安法　李家超：會依法檢視蒐證
政治 逃犯條例 中聯辦 香港中文大學 警務處 港區國安法

最高瀏覽

【萬千星輝2020】TVB小生花旦台慶紅地毯鬥靚　細龍太陳偉琪解封跟細龍生合體【多圖】
19:56 2020/11/19
【萬千星輝2020】TVB小生花旦台慶紅地毯鬥靚　細龍太陳偉琪解封跟細龍生合體【多圖】
【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
23:49 2020/11/18
【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
【停課消息】消息：政府將宣布全港小一至小三學生　下周一起暫停面授課堂
今日 10:54
【停課消息】消息：政府將宣布全港小一至小三學生　下周一起暫停面授課堂