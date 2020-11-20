警方國安處到中大搜證　中聯辦︰支持特區國安處偵辦案件

▲ 中聯辦發言人今發聲明，表示堅決支持特區政府採取果斷措施，迅速偵辦案件，依法作出處理，又強烈譴責中文大學昨日舉行網上畢業禮時，有畢業生在校內遊行。（資料圖片）

10多名警方國家安全處人員，就昨日（19日）有人在中文大學畢業禮發起遊行，高呼港獨口號，今日（20日）下午到中大校園搜查，包括翻看閉路電視片段，有中大保安在旁維持秩序。

中聯辦發言人今發聲明，表示堅決支持特區政府採取果斷措施，迅速偵辦案件，依法作出處理，又強烈譴責中文大學昨日舉行網上畢業禮時，有畢業生在校內遊行。

發言人說，對應屆畢業生來說，畢業典禮是一生中莊嚴神聖的時刻，但參與鬧事的粗暴行為，不僅違反限聚令，也嚴重褻瀆了絕大多數畢業生及親友的感情。更嚴重的是這些人公然製造撕裂、宣揚港獨，涉嫌違反香港國安法。

警方到過中大研究生宿舍調查，其後手持文件及圖片，在聯合書院胡忠圖書館外調查，有警員拍攝現場照片，並到機房外檢查。警方又要求旁邊拍攝畢業相的學生，取走放於調查範圍內的物品。警員亦一併調查日前有人在校園設施塗鴉的事件。消息指，警方是應校方要求，經「二號橋」進入校園。

中文大學的學士學位畢業禮昨日改在網上舉行，有畢業生發起在校內遊行表達訴求，沿途叫口號及展示橫額，有保安拍攝及作出警告，期間發生口角及理論。校方指，部分人士展示港獨橫額及旗幟、高叫港獨口號以及顛覆國家政權口號，決定報警處理，其後警務處國安處就中大校園涉嫌違法活動展開調查。

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責任編輯︰尹櫻霖