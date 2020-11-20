【佛系人妻】坦言與丈夫方中信性格各走極端　相愛23年莫可欣以佛偈維繫婚姻

▲ 莫可欣以佛偈維繫婚姻。

前港姐林穎嫺近年開設個人頻道，邀請不少好友藝人接受訪問。早前，林穎嫺邀請同為港姐出身的莫可欣任嘉賓。在節目中，莫可欣大談入行經歷，更分享跟丈夫方中信的夫婦相處之道。

近年篤信佛教的莫可欣愛與方中信說佛偈，並以此方法來維繫婚姻。莫可欣談到二人的夫妻緣說：「不如今世大家對大家好些，還清啲債，希望來世大家不要再做夫妻，可以做回普通朋友。」

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▲ 莫可欣接受林穎嫻的節目訪問。（影片截圖）

夫妻難免有爭執

現年51歲的莫可欣為1993年的港姐冠軍，她精通五種語言兼是碩士畢業生，選港姐前更是生物研究助理，她跟方中信於96年拍拖，外型俊朗的方中信被喻為「港版李察基爾」，故二人拍拖以不被外間看來，更指莫可欣襯不起方中信，不過方中信為莫可欣護航，指女方「她不靚，但人品很好，大家人夾人緣」。

莫可欣跟方中信拍拖12年於08年結婚，同年6月女兒符迦晴出世，而婚後莫可欣亦淡出幕前，專心相夫教女。

於林穎嫺個人頻道訪談中，說到夫妻相處之道，她以「並非每天也是風和日麗」作比喻，二人一起多年，總會有爭拗之時。

她說：「我們在工作方面很不同，大家的步伐都不同，如果要維繫，真的要大家遷就，通常都是他鬧交，我不太喜歡跟人鬧交，最多都是黑面，但都會去到一個點感覺好辛苦。」

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因祖母報夢於是參加港姐

近年信佛的莫可欣會念佛經及打坐，而她亦愛跟丈夫方中信說佛偈，更以佛經去解釋婚姻關係，這位人妻認真看得通透。

她說道：「其實我們現在的夫妻緣，可能是前世有些事物未還到給對方，所以今世還回給大家，所以不如今世大家對大家好一點，還清那些債，希望來世大家不要再做夫妻，那就不用還債，可以做普通朋友。」

此外，莫可欣亦說到入行經歷，她笑言當年是祖母報夢，加上她未覓得工作，故參加港姐選舉。

當選後她演出過12部劇集以及主持《K100》，由於有感演藝路發展不理想，最終決定離巢。

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▲ 莫可欣參加1993年港姐入行。

莫可欣無意復出幕前

離開TVB後，莫可欣嘗試過不少工作，當中於某建築物公司擔任大老闆的助手，她說：「不太習慣朝九晚五生活，三個月之後沒有做了，每日打卡後入廁所偷睡20分鐘。」及後她轉職任形象顧問，另外於《MTV》擔任公關近7年。

莫可欣又說到於女兒3歲時，她曾想過復出幕前。「發覺不容易，一來很累，二來經歷太多，知道家庭才最重要。」另外受12歲的愛兒啟發，近年她從事「鬼口水」的小生意，莫可欣更透露有意開分店。