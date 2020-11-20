【缺德鄰居】鄰居走廊放鞋對正自己門口　大埔街坊發文求助網民獻計反擊

▲ 有大埔街坊發文求助，鄰居走廊放鞋對正自己門口，網民獻計反擊。

新冠肺炎疫情肆虐，不少市民為免將細菌帶入屋內，都會在入屋前除鞋並放在屋外。日前有網民於社交平台上發文，指鄰居經常將鞋放在狹小的走廊空間，鞋頭更向自己門口，令事主感到相當困擾，引來不少網民獻計反擊。

事主於Facebook群組「Tai Po 大埔」發文求助，指自己剛搬進新住處一個月，發現鄰居不但將鞋放在走廊公共空間，並經常把鞋頭朝自己門口方向擺放。

事主曾向管理處投訴，亦曾多次將鞋頭調向鄰居門口，但不久後鄰居故態復萌，「堅持轉返我嘅門口」，「每朝一起身返工見到個鞋頭好似指南針咁自動對返住我」。

對此，事主大受困擾，又表示：

本身啲鞋都唔應該擺出門口，因為隔離係老人家住我都算！但係對鞋成日對住我門口，我感覺好唔舒服？定係我太敏感？

帖文一出即引來熱議，有網民批評鄰居行為自私，「點解鞋放係門口咁唔衛生呢？」、「兩個單位門貼門已經好窄，咁樣仲要放啲鞋出嚟真係好冇公德心」。

不少網民亦紛紛獻計如何報復，有人留言「見一次掉一次」、「幫佢放哂落垃圾桶」、「幫佢放係lift口」、「拎一隻去後樓梯」、「貼張紙係佢門口，禮貌上講聲，再有下次用垃圾袋袋好，綁喺佢個閘到」。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣