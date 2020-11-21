  • 23°C
香港時間 : 20201121日 (週六) 15:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【真假燕窩】網紅直播賣即食燕窩檢測揭為糖水　用添加劑「乳酸鈣」製作假燕窩絲

食用安全 14:10 2020/11/21

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

網紅直播賣燕窩檢測揭為糖水。

不少女士都愛食燕窩補一補，不過近日內地就有網紅被揭發所售賣的燕窩其實是糖水，而且當中的「燕窩絲」只是用添加劑「乳酸鈣」製作，令人震驚。

綜合內媒報道，日前網紅「辛巴」在直播中賣即食燕窩，有消費者購買後質疑燕窩只是糖水，因為燕窩「過於水狀」。隨後，辛巴在直播中展示產品的檢測報告，並即場試驗過濾燕窩絲，以證明即食燕窩是「真材實料」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

從影片可見，的確過濾出不少絲狀物質。當時辛巴表示傾家蕩產都要告這些人誹謗，而燕窩品牌的公司更發聲明指商品合格正品，不存在質量問題。

不過，有博主後來將燕窩拿去檢測，據SGS產品檢測報告結果，該產品只有74毫克/公斤的唾液酸。而據產品包裝，蛋白質含量為0，主要配料為水、冰糖、燕窩、海藻酸鈉、乳酸鈣。

據博主「孫扒皮」實測，當海藻酸鈉遇見乳酸鈣，就會形成類似燕窩的物質，而這種添加劑合成的固體物，佔即食燕窩大約50%。

據國家標準食品添加劑使用標準，乳酸鈣的適用範圍包括加工水果、糖果、固體飲料等，並不包含「風味飲料」。而據《食品安全法》，將乳酸鈣加入「風味飲料」屬於超出範圍使用食品添加劑。

職業打假人「王海」亦將燕窩拿去檢測，並發文表示，該即食燕窩只是「風味飲料」而不是真正燕窩。檢測結果顯示產品蔗糖含量4.8%，成分表裏碳水化合物為5%，確認產品就是糖水。

至於唾液酸則檢出每100克含有0.014克，份量微乎其微。

不過辛巴團隊回應「王海」指，報告仍然能檢測出含有燕窩成分「唾液酸」，對此「王海」發文諷刺：

燕窩糖水裏含有的「功效」物質燕窩酸，價值高達人民幣0.07元！該糖水不含蛋白質和氨基酸，檢測結果唾液酸含量高達萬分之1.4。唾液酸每100克500元人民幣左右，0.014克即價值7分錢左右！連帶包材，內容物，加工費，工業成本不超過1元！

目前，辛巴團隊已將產品送往檢測，結果未公布。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 養生 添加劑 網紅 蛋白質

最高瀏覽

【萬千星輝2020】麥美恩忘形兜頭拍6號　陸浩明問Mayanne：點解你咁肉緊【有片】
12:26 2020/11/20
【萬千星輝2020】麥美恩忘形兜頭拍6號　陸浩明問Mayanne：點解你咁肉緊【有片】
【港人限定】 香港迪士尼15周年辦全民大抽獎送1.5萬張門票　全新「奇妙夢想城堡」明日開幕【附報名及獎品詳情】
11:24 2020/11/20
【港人限定】 香港迪士尼15周年辦全民大抽獎送1.5萬張門票　全新「奇妙夢想城堡」明日開幕【附報名及獎品詳情】
【萬千星輝2020】台慶花絮群星蝦碌全面睇　《開心速遞》演員狂集郵性感女星擺靚甫士
14:05 2020/11/20
【萬千星輝2020】台慶花絮群星蝦碌全面睇　《開心速遞》演員狂集郵性感女星擺靚甫士