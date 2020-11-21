【真假燕窩】網紅直播賣即食燕窩檢測揭為糖水　用添加劑「乳酸鈣」製作假燕窩絲

▲ 網紅直播賣燕窩檢測揭為糖水。

不少女士都愛食燕窩補一補，不過近日內地就有網紅被揭發所售賣的燕窩其實是糖水，而且當中的「燕窩絲」只是用添加劑「乳酸鈣」製作，令人震驚。

綜合內媒報道，日前網紅「辛巴」在直播中賣即食燕窩，有消費者購買後質疑燕窩只是糖水，因為燕窩「過於水狀」。隨後，辛巴在直播中展示產品的檢測報告，並即場試驗過濾燕窩絲，以證明即食燕窩是「真材實料」。

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從影片可見，的確過濾出不少絲狀物質。當時辛巴表示傾家蕩產都要告這些人誹謗，而燕窩品牌的公司更發聲明指商品合格正品，不存在質量問題。

不過，有博主後來將燕窩拿去檢測，據SGS產品檢測報告結果，該產品只有74毫克/公斤的唾液酸。而據產品包裝，蛋白質含量為0，主要配料為水、冰糖、燕窩、海藻酸鈉、乳酸鈣。

據博主「孫扒皮」實測，當海藻酸鈉遇見乳酸鈣，就會形成類似燕窩的物質，而這種添加劑合成的固體物，佔即食燕窩大約50%。

據國家標準食品添加劑使用標準，乳酸鈣的適用範圍包括加工水果、糖果、固體飲料等，並不包含「風味飲料」。而據《食品安全法》，將乳酸鈣加入「風味飲料」屬於超出範圍使用食品添加劑。

職業打假人「王海」亦將燕窩拿去檢測，並發文表示，該即食燕窩只是「風味飲料」而不是真正燕窩。檢測結果顯示產品蔗糖含量4.8%，成分表裏碳水化合物為5%，確認產品就是糖水。

至於唾液酸則檢出每100克含有0.014克，份量微乎其微。

不過辛巴團隊回應「王海」指，報告仍然能檢測出含有燕窩成分「唾液酸」，對此「王海」發文諷刺：

燕窩糖水裏含有的「功效」物質燕窩酸，價值高達人民幣0.07元！該糖水不含蛋白質和氨基酸，檢測結果唾液酸含量高達萬分之1.4。唾液酸每100克500元人民幣左右，0.014克即價值7分錢左右！連帶包材，內容物，加工費，工業成本不超過1元！

目前，辛巴團隊已將產品送往檢測，結果未公布。

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責任編輯：羅嘉欣