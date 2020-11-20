【減肥陷阱】脂肪比例太低或致經期不準　黃凱詩：全戒油皮膚會變差

▲ 營養師黃凱詩表示，減肥也不能全戒油，脂肪量太低，會影響荷爾蒙。

做任何一件事，走向極端，並非好事。

與減磅戰友會面，或多或少，會遇上一些極端分子。她們為求目的，雖然未至於不擇手段，卻喜歡鑽牛角尖，兩個月前，跟珍尼花首次見面，已經感到她有強大完美主義的傾向。

當日，我提醒她：「以你的年齡，女性正常脂肪比例應介乎百分之20至27之間，你現在已經是20%的下限，若要再減，低於這百分比的話，外表看來會太瘦。而且，脂肪量太低，或會影響荷爾蒙，部分人會出現經期量少或不準的情況，所以不宜再減了。」

▲ 女性必須按年齡維持一定的脂肪比例，若脂肪量太低，或會影響荷爾蒙，部分人會出現經期量少或不準的情況。（iStock圖片）

兩個月後，她再來找我幫忙，她告訴我︰「不得了！皮膚變乾，朋友建議我吃骨膠原補充品補一補。」對於追求完美的朋友，通常飲食會走向極端，我猜她皮膚差的問題，有可能跟飲食中的油脂太少，並且吃得不足的緣故。

我叮囑她︰「緊記每餐煮食要用兩茶匙油，就算煮食不用油，堅果還是要多吃，另外，骨膠原屬於蛋白質，你每天吃最少200克的肉類，身體便會自行製造骨膠原了。想皮膚骨膠原增加，維他命C也要足夠，而油脂分泌平衡，也十分依賴維他命A的補充，所以，多吃南瓜、番茄、紅蘿蔔等食物，相信你皮膚乾的問題也可得以解決。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

她說︰「好。那麼我天天帶車厘茄返工，作為小食。」

我再囉嗦︰「不要太執着，飲食要均衡，甚麼蔬果也要吃。」唉……性格的確很難改變。

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）