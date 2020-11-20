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環保署批1640萬試用10輛環保小巴及巴士　9年來共花1.5億試驗196個項目

社會 18:14 2020/11/20

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熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

環保署批1640萬試用10輛環保小巴及巴士。（資料圖片）

環保署今日（20日）公布，新能源運輸基金批出第30批共8宗環保運輸技術的試驗申請。

新獲批的8宗申請，將試驗6輛混合動力小型巴士及4輛雙層電動巴士，涉及資助金額約1,640萬元。申請分別來自︰

  • 1215（GMB）Limited
  • 捷成車行有限公司
  • 捷溢投資有限公司
  • 文升的士小巴有限公司
  • 西貢（1、2號）（專線）小巴有限公司
  • 譚文升謝富有的士小巴
  • 城巴有限公司
  • 九龍巴士（一九三三）有限公司

連同新獲批的申請，基金現時共批出196個試驗項目，涉及資助金額總共約1億5,400萬元，當中包括試驗138輛電動輕型貨車、14輛單層電動巴士、4輛雙層電動巴士、3輛電動小型巴士、3輛電動的士、1輛電動中型貨車（拖頭）、48輛混合動力輕型貨車、27輛混合動力中型貨車、26輛混合動力小型巴士、2輛單層混合動力巴士、1套用於巴士的太陽能空調系統、4套用於巴士的電動變頻空調系統、3套用於渡輪的柴油——電力驅動系統，以及1套用於渡輪的海水簾式廢氣洗滌器。

以上196個項目中，有137項已經開展，其中103項已經完成。

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責任編輯：陳梓蔚

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