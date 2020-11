【校長專欄】教學生做受人尊重及自重的人 李求恩校長：年輕人需要多一點包容

▲ 賴校長表示,要給予年輕人空間。

李求恩紀念中學是一所充滿活力、歷久常新、不斷求進的中學。我們從來都不安於已經做得不錯的現狀,總希望追求更佳的突破;我們亦從來不急功近利地去做事,而是一直保持踏實做事的態度,一步一步地向着我們的「教育香格里拉」 (Shangri-La of Education) 前行奮進。

我們的田徑隊只花了兩年時間,就實現了從Division 3升上Division 1的突破。李求恩紀念中學的田徑隊在連續兩年升班的田徑比賽中,都以全場第一名的優異成績,贏取升班資格。更令人值得驕傲的是,參與比賽的運動員,全部都是我們李求恩紀念中學自己從中一開始,一手栽培的學生,一個外援學生也沒有!同學們在老師的帶領之下,奮勇拼搏取得如此優異的成績,實在是令人欣慰!

更叫人感動的是,我們的田徑隊隊長陳家鋒同學在成為全港及大灣區青少年跳遠第二名之後,有香港著名的學校願意為他提供學位,鼓勵他轉校他投的時候,他斷然拒絕,選擇留在這充滿「家」的感覺的社區學校裏,繼續他的學業,發展他的體育興趣和才能。是的,李求恩紀念中學就是東九龍社區莘莘學子的家,一個以愛育人的家。

李求恩紀念中學有一個五六十人的合唱團。在這合唱團當中,並不是所有的團員都是學業卓越(book smart)的一群,有一些同學在讀書方面可能只是中規中矩,有些甚至是有特殊學習需要的學生。然而,當他們與一些成績優異的學生一同站在台階上,張口高歌的時候,他們的嗓子一樣甜美,表現同樣優秀出色,一樣唱得很動聽。

這不就是我們教育界多年來推舉的「多元智能」(multi-talents) 的體現嗎?不就是我們基督徒所確信的:每一個人與生俱來,總有上帝賞予他的「恩賜」(Instilled Gifts from God)嗎?是的,李求恩紀念中學不但相信上帝給予每個孩子這份恩賜,我們的老師更不辭勞苦、汗流浹背地踐行這個信念,為每一位家長發掘這些藏在孩子深處的鑽石,並且把這些石中玉打磨成為耀眼奪目的掌上明珠。

我們的視覺藝術科(Visual Arts)學生曾經獲得九龍城一間著名的意大利餐廳Pavia的邀請,為餐廳大堂的一幅牆壁繪製壁畫(mural) 。對於這個突如其來的邀請,我們視覺藝術科的老師欣然地接受這個社區藝術項目的挑戰,把藝術教育工作化為一個啟導孩子服侍社區的機會,體現本校一向教導學生「非以役人,乃役於人」(To serve but not to be served)的服務精神。

他們的作品不但為餐廳帶來多一份青春氣息和人情味,更獲得了餐廳顧客和社區朋友的欣賞和極高的評價,肯定了同學們在視覺藝術方面的才華和能力,也帶給了同學們更大的信心和成就感。是的,李求恩紀念中學就是這麼一間沒有牆門所限、敢於將學習融入生活的社區學校,讓同學能夠真實地學習和成長。

以上這些活生生的例子,都告訴我們的家長:他們的子女是可以成功的,請相信他們。

假若我只能夠用十二個字來形容李求恩紀念中學師生的特質,「抬頭望星、腳踏實地、低頭拉車」這十二個字將會是最佳的概括。「抬頭望星」這四個字,已經非常清楚地道明我們李求恩紀念中學的師生是一群「夢想家」(dream walkers) ,是一所有夢想的學校,我們的同學都敢於為自己的未來定標竿、立志願。

「腳踏實地」這四個字是提醒我們切勿只懂無根游想,不會實幹;李求恩紀念中學的同學都是非常踏實的,明白自己的強弱機危,知道自己可以做什麼,懂得在適當的時候去做,也明白按部就班的道理。人世間從來都沒有不勞而獲的事情,任何成功也不可能唾手即得,沒有經歷過烈火紅爐、千錘百煉的過程,那能鍊出干將莫邪、倚天屠龍?在為理想打拼的過程當中,總會遇上失、落、無助、沮喪和想放棄的時刻。「低頭拉車」這四個字正正是要提醒我們,不要理會旁人的冷言冷語和無理的批評,而是步不停、氣不歇地繼續向着標桿走。拉好自己的理想車,往終點踏去。是的,李求恩紀念中學的同學就是這麼一群滿有理想、傻勁和毅力的年青人。

「求恩人」具有什麼特質?很簡單,每一位「求恩人」都知道如何做一個人。我個人認為要做一個受人尊重和自重的人很簡單:懂得在不同的場合、不同的時間,因應不同的身份,有禮貌和恰如其分地把你最好的一面展露人前。在家中,孩子要扮演的角色是孝順的子女;在學校,孩子要扮演的角色是力求上進的學生;在巴士上,孩子要扮演的角色是斯文有禮的乘客;不同的場合和不同的角色都制約著孩子待人接物的方法。

李求恩紀念中學的老師每天辛勤努力的目標,就是要讓每一位「求恩人」都懂得在適當的時候,因應自己的角色,適當地表現自己最好的一面,讓別人相信他是一個可以信賴的年輕人,令別人願意給予機會去發展。

各位爸爸媽媽,十分感謝您對求恩的信任,把您的子女送到李求恩紀念中學。讓我們承諾您:我們的老師將會竭盡一切所能,陪伴您的子女一同成長,讓他們將來成為一個對社會、對國家、對世界有貢獻的年輕人。不過,也想請您幫學校一個忙:希望各位家長也能夠和我們學校一樣包容您的子女,信任他們,忍耐他們成長時的言行轉變。在未來的日子中,您的小朋友將會有一個你叫他向東便向東、向西便向西的小朋友,變成一個有自己想法和自己一套世界觀的年輕人。除了提點之外,他們更需要我們多一點包容,多一點忍耐和多一點信任。

就讓我們陪伴您的小朋友一起成長吧!