曾鈺成︰如我是現屆特首一早辭職　葉劉「咳嗽」回應選特首

▲ 立法會前主席曾鈺成出席「灼見名家」周年論壇。（李淇攝）

「特首跑馬仔」的話題上，立法會前主席曾鈺成及新民黨主席葉劉淑儀，一直都是被點名的常客。兩人今日（20日）出席「灼見名家」周年論壇時，再度被問到選特首一事。

葉劉即場回應指，沒有甚麼部署，目前最重要是領導新民黨，應付明年的立法會選舉，包括舉辦「大講堂」，為黨友作出基本訓練，包括認識基本法、研讀智庫各類政策研發報告等，未有正面回答。

不過，主持人並未放過她，再追問來屆會否參選特首。葉劉聞言即咳嗽，稱「都是返去開會（立法會）實際點」。



同場的曾鈺成就被問到，如何評價現屆政府的表現。他指，現時政府所遇到的問題無人估到，認同目前的形勢，不少深層次矛盾仍未解決，的確需要有相當高的政治智慧和技巧去處理，「林太都有講，自己是少講政治人」。

他又提到「愛國者治港」的準則，指「愛國」雖是作為治港者的必要條件，但不是充分條件，「不是愛國就可以治港」，還要講能力、承擔，以及工作水平，以及是否能贏得市民的支持。

那如果他是現屆特首，目前最需要做甚麼？曾鈺成就笑言，「我早已講了，假如我是這一屆行政長官，我一早辭職了」。然而，政商界都估計，現任特首林鄭月娥仍有意連任。

▲ 立法會前主席曾鈺成及新民黨主席葉劉淑儀出席「灼見名家」周年論壇。（李淇攝）



論壇上，兩人又談到民主派總辭後，建制派在立法會的角色。葉劉認為，總辭對平時會議安排無影響，但少了拉布確可以盡快完成程序，希望未來立法氣象一新，如立法會的衣冠需要莊重，議會亦需要有自己的語言，不能過於「粗鄙」，希望恢復新的秩序給市民帶來新觀感。

曾鈺成就笑言，若大家覺得過去幾年自己主持會議太輕手，令民主派拉布及議會文化墮落，「我承認的確是難辭其咎」，指這周三是年多來首次有兩項議員議案可以拿出來辯論，雖然整個會議時間縮短，但實際上做的事多了，希望未來一年可回復真正議事堂的秩序。

