記協︰展示編號會令警員節制行為　學者︰應盡快落實展示警員編號

▲ 高等法院昨（19日）裁定警員在行動期間無清晰展示警員編號，違反《香港人權法案》。（資料圖片）

高等法院昨（19日）裁定警員在行動期間無清晰展示警員編號，違反《香港人權法案》。香港記者協會主席楊健興表示，對裁決感到意外和高興，法庭的裁決是釐清基本常識，警方應以行動回應裁決，包括即時執行展示編號，或是制定執行時間表，他相信，展示編號會令警員節制自己的行為。

楊健興今在一個電台節目稱，在沒有警員編號及行動呼號下，欲投訴警方是「難過登天」。他指出，去年經歷反修例事件後，社會對警隊的信心跌至低點，公眾已多次要求獨立調查有關警方投訴機制，是次法庭已作出裁決，認為當局不應繼續逃避檢討相關投訴機制。

港大法律學院首席講師、監警會前委會張達明在同一個電台節目指，高院的裁決有理有據、道理簡單，令警員執行職務不可以濫用職權，認為警方應盡快落實展示警員編號。他指出，《香港人權法案》不是無牙老虎，政府應按今次法院的裁決，修改現行法例，如政府需時研究，可向法庭申請暫緩令，在特定時間內糾正問題，否則就是違反法治。

監警會委員陳錦榮在另一個電台節目稱，對展示警員編號方式沒有意見，最重要是能追溯到個別警員。他又指，對於修例加強監警會主動調查權，持開放態度，強調要諮詢市民及各界。

民建聯立法會議員周浩鼎認為，律政司應就案件上訴，因法庭判決低估「起底」對警員或警員家屬所造成的傷害和風險。已辭任立法會議員的民主黨涂謹申就指，估計以行政主導的港府不會認輸，將會上訴，更可能引發人大釋法，批評監警會沒有調查、定案及處分權，難以令市民信服。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰尹櫻霖