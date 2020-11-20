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【新冠肺炎】49歲男子因違反檢疫令　今日監禁三個星期

社會 18:44 2020/11/20

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(經濟日報資料圖片)

一名49歲男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》），今日（11月20日）於九龍城裁判法院被判處即時監禁三個星期。
 
該名男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於9月30日離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日（20日）於九龍城裁判法院被判處即時監禁三個星期。
 
根據《規例》，由2月8日起，除豁免人士外，所有在到港當日之前的十四日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受十四天的強制檢疫。此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由3月19日起，所有從中國以外地區抵港的人士同樣須接受十四天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。截至今日，共有70人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多三個月或罰款15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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責任編輯：郭家穎

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