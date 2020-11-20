【珍惜相處】大仔剛升小一不想錯過兩兒成長　90後售貨員靚媽轉行做紮肚師

▲ 年僅29歲的Chafy已是兩子之母，為了不錯過兒子的成長階段，她放棄全職工作當上紮肚師。

產後修身對媽媽來說是首要任務，原來近期一眾娛樂圈新晉靚媽能極速修身，不少是靠古法紮肚療法，如陳凱琳及楊茜堯（前名楊怡）等。年僅29歲的黃靖堯（Chafy），後生細女已是兩子之母。

為了能爭取更多時間陪伴兒子，她毅然辭去免稅店售貨員的全職工作，轉行當上紮肚師。沒想到投身這行後，反而令Chafy尋回前所未有的成功感：原來憑自己雙手也可幫人，讓媽媽們重拾自信。

▲ Chafy笑言自己非常貪靚，會趁兒子睡覺後的時間做運動keep fit。（受訪者提供）

「紮肚大約是6、7年前徐子淇生仔時開始流行，當時收費動輒幾萬元，只有明星或貪靚才會做。到我生大仔時仍要過萬，嫌貴就放棄了。」眼前手腳纖幼、身形fit爆的Chafy，完全看不出已育有一對5歲及1歲多的兒子。

「到第2胎時，紮肚開始變得『貼地』，價位亦回落至萬多元，於是甫懷孕就去預約。現今紮肚對媽媽來說，好像陪月般是基本需要。」笑言夢想成真要早婚兼生B的Chafy，在22歲時已當上人母。

▲ Chafy笑言每次轉工老公亦不睇好，但這次她當紥肚師後的好成績，令他刮目相看。（受訪者提供）

想跟孩子距離近一點，到將來他們長大後可以好friend一齊玩。我原本是任職售貨員，5年前生哥哥後就請了約半年無薪假湊B，到返工時就非常不捨得，甚至會喊，要慢慢適應。

Chafy說當年正值政府力推母乳，令她身邊所有朋友或媽媽群在產後也堅持餵人奶，經朋友幫忙下，她亦順利有10個月全母乳餵哺期。

兼職催乳師分享經驗

「餵人奶其實是超級辛苦，會塞、痛、發燒，或不夠奶怎辦呢？當時我很無助，有賴朋友幫忙。我覺得這10個月的經驗很重要，原來有很多新手媽媽也在面對同樣的問題。」於是在同事鼓勵下，Chafy就去報讀催乳課程，後來還當上兼職催乳師。

其實我一直想找份非全職的工作，爭取更多時間照顧兒子。去年生第2胎時，又湊巧碰上社會運動及疫情，在無工開的情況下，我再去學近年流行的古法紮肚。

▲ 紮肚是利用長布帶由盆骨下方往上包紮至胸骨下，每日固定約8至10小時，做10日左右便可。（受訪者提供）

加上近年媽媽們為減輕壓力，逐漸用奶粉取代母乳，對催乳師的需求大大減低，更促使Chafy踏上紮肚師之路。

「我對自己很有要求，修畢紮肚課程後不斷找朋友實習，直至肯定做到效果才正式接生意。」幸而她在媽媽群中口碑不錯，很快就收到不少預約，在疫情持續下她索性辭去正職，專心紮肚。

紮肚改善產後鬆弛

所謂紮肚，其實是源於馬來西亞及印尼的古法修身技術，而Chafy的按摩手法及打結紮法則來自馬來西亞。懷孕期間媽媽的腹直肌（即左右腹肌中間罅隙）會因胎兒成長而被撑大，孕婦同時會分泌大量鬆弛荷爾蒙令肌肉及骨骼變得柔軟，以擴張體內空間容納胎兒。

▲ 懷孕時胎兒會令媽媽的腹直肌變闊，正常是半隻至1隻手指位，產後普遍是3隻手指闊，嚴重可至4隻。（受訪者提供）

但分娩後，分離的腹直肌不會立刻回復原狀，形成假肚腩。如沒妥善處理，有機會引致產後尿滲、子宮下垂及陰道鬆弛等問題，紮肚就是趁身體組織仍然柔軟時，透過棉布帶加壓固定8至10小時，達至矯型效果。

Chafy做紮肚師約1年，接觸過逾50位媽媽，每次療程包括有精油按摩、盆骨閉合及紮肚，全程約1.5小時，所有步驟都以全人手做，就算因用力過度拉傷背脊她亦堅持。

暫時遇到的每位媽媽都沒有一個肚是相同的，全部都要執生。

助小產媽媽重拾健康

對她而言，最難忘一次就是為曾經歷兩度小產的媽媽紮肚。

▲ 紮肚前Chafy會以精油為媽媽人手按摩，推散塞住的淋巴及宿便，讓內臟恢復原位，幫助子宮收縮。（受訪者提供）

「她的肚脹到仍像懷孕5、6個月般，為她按摩時更發現臀部有很多腫塊，我就幫她用手及磁叉推開塞住的淋巴及腫塊。她當時一定很痛，但握緊拳頭不作聲忍住，令我很感觸。」

原來這位小產媽媽患有凝血症，需要長期打荷爾蒙針因而形成腫塊，更導致長期便秘及經期不準。「後來她告訴我，硬塊開始退後每日都順利排便，經期更重來，身體好像慢慢回復正常，我也替她高興。」

不過Chafy亦試過失敗，曾經有位媽媽幾乎在每次紮肚後不久，布帶就會鬆脫。「當時怎樣紮也會脫落，試過放飯中途收到媽媽甩圈的照片，灰心到頓時哭了出來。究竟是否自己經驗未夠？很怕之後會再遇到同樣情況。」

感激媽媽客人信任

她甚至挫敗到茶飯不思及失眠，更想過放棄。老公知她不開心，就願意「貢獻」出自己的大肚腩給她練習。「以前他從不願意，可想而知我的挫敗感有多大。雖然媽媽最後也達到修身效果，修到肚，但甩圈問題始終解決不到，我決定退錢令自己好過點。」

事後她終於知道，原來這位媽媽有脊柱側彎症，所以紮圈容易鬆脫，要包多一層布作固定才可以。Chafy更感激媽媽們不介意她只是個90後，對她手勢非常信賴。

「可能我本身有兩個兒子，令媽媽們更放心，她們揀你是睇經驗、睇效果，年紀絕對沒有影響。」短短1年間，由售貨員變身紮肚師，Chafy笑言改變的確很大。

「以前份工不覺得自己可以幫到人，夠鐘就打卡收工。現時紮肚很多時都會做過鐘，看不過媽媽的淋巴塞或盆骨有問題，我都會主動出手，不額外收錢。而且多了份使命感及成功感，原來自己也可幫到人，令媽媽們重拾信心。」

紮肚師vs媽媽 放手讓兒子發揮

毅然辭去8年的全職工作，Chafy最大原因是希望能陪伴剛升小一的大仔適應小學的校園生活。

以前份工要收夜、輪更，回家後小朋友已睡了，全靠婆婆照顧。現在當紮肚師後，我會將工作盡量安排在中午前，幫媽媽紮肚後就去接放學，多了很多相處時間，不會錯過他們的成長階段。

對於小朋友的學習及成長，她笑言自己並非怪獸家長。「我自己也不是讀書叻的人，知道讀書是很辛苦，不用考第一，只要盡力讀，專心上堂便可以了。」

▲ Chafy大仔今年剛升讀小一，轉職紮肚師後，她甚至有時間接兒子放學。（受訪者提供）

她亦不建議把小孩逼得太緊，隨時會有反效果。「我認為要劃分清楚不同時段，如溫書、做功課、遊戲及休息等，不要邊吃飯邊問他某個字怎樣串，這樣他會更抗拒，反而不入腦。」

她亦沒有完全反對小朋友接觸電子產品，最重要是適可而止。「雖然遊戲機、電視等的電子產品對小朋友壞多於好，但某程度上亦是小朋友的動力來源。玩是有條件的，就是要跟爸媽一齊玩或比賽，或先協議好遊玩時間，否則隨他自己玩就會上癮。」

記者：黃依情