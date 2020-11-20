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【英勇媽媽】遭前夫放火燒車3孩當場慘死　媽媽97%燒傷盡最後力氣錄畢口供

親子 19:39 2020/11/20

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熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

為了孩子的生命，媽媽可拼命到最後一口氣。澳洲一名3孩媽媽，在送孩子返學途中，遭狠心前夫放火燒車，3孩當場死亡，媽媽全身多達97%燒傷，但她仍盡最後力氣舉報前夫，錄畢口供才斷氣。最近該名媽媽獲國際雜誌追頒「年度女性」獎項，以表揚她為對抗家暴，奮戰到最後。

澳洲一名媽媽遭前夫放火燒車，3孩當場死亡，媽媽最後亦重傷不治。（facebook圖片）

據澳洲《每日郵報》報道，31歲澳洲媽媽Hannah Clarke於今年2月初，開車接送分別6歲、4歲和3歲的子女返學，期間42歲前夫Rowan Baxter向車輛淋汽油放火，3子女當場慘死，而Hannah幾乎全身燒傷。前夫行兇後，拿刀刺胸自殺身亡。

Hannah當時不知道前夫已自盡，立刻下車呼救︰「他淋汽油在我們身上！」她送院後，為了舉報前夫仍強忍傷痛，力撐到錄畢口供才斷氣。

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強忍傷痛錄口供 為孩子而戰

而Hannah的媽媽Sue Clarke憶述，儘管女兒全身被燒傷達97%，但她仍設法向警方作清晰口供，她必須要前夫付出代價。

當時她不知道前夫已死，她是為了孩子而戰。

為逃離前夫的高壓控制與暴力，Hannah與孩子在遇害前搬回娘家住，但前夫仍多次試圖接近及傷害她們，最終釀成悲劇。

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獲追頒「年度女性」獎項

國際時尚雜誌Marie Claire最近向Hannah Clarke頒發「年度女性」（Women of the Year List），讚揚Hannah在生命最後數小時中，表現了令人難以置信的英勇行為，並引起全國關注家暴的議題。

Hannah的父母其後更成立了基金會，爭取高壓控制和家暴在澳洲定罪。Hannah爸爸Lloyd Clarke讚揚女兒的英勇行為，改變了很多人的生命，因不少人未必意識到家暴會帶來的影響，希望事件為同路人帶來警惕。

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責任編輯︰林綺玲

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