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建制派與林鄭月娥見面　促輸入海外醫生、強制全民檢測

政治 19:07 2020/11/20

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建制派今日約見林鄭月娥，就施政報告提交建議。（陳宛彤攝）

民主派集體辭職離開立法會後，建制派今日（20日）約見特首林鄭月娥，就立法會的新形勢與對方討論，並就下周公布的施政報告提交最後意見，表達建制派有共識的題目，包括輸入海外醫生，亦冀政府在控疫上能推強制全民檢測。

建制派「班長」、商界廖長江表示，會面是希望對良好管治作貢獻、為香港發展加強與政府溝通。他形容，以往的防疫措施拖拉，成為長痛，政府應有新思維處理疫情，包括強制全民檢測，直言有關建議在建制派中沒有反對聲音，強制檢測能夠拯救經濟、民生。

他強調，會面只是開始，希望未來繼續能直接與特首溝通，各事務委員會主席亦會加強與司局長溝通，清楚說明支持、保留、反對甚麼項目，希望公共政策推出前能作商討，能夠在「千錘百鍊下才推出」，亦冀望特首能多到立法會接受質詢，直言「短問短答」機制由林鄭月娥設立，相信她樂意去做。

此外，立法會在今周通過無約束力議案，要求制訂非本地醫生的新機制，新民黨葉劉淑儀形容，建制派最大共識就是放寬更多醫生來港執業。她又認為，需要改善通識科、教師專業水平，而目前公務員體制過分膨漲，人數將近20萬，建議增加基層職位，而非首長級職位。

民建聯李慧琼則稱，建制派希望施政報告，能夠展示決心和魄力，更大刀闊斧控制疫情。她又冀望，行政立法關係改善，認為以往官員不敢出席立法會，但議會新形勢下，已經毋須擔心，官員應更主動、積極赴立法會。

工聯會麥美娟直言，政府要珍惜立法會新格局下的時間，採取有效措施「破局」，包括失業、就業、房屋等問題。她建議，將運輸及房屋局「拆局」，將房屋與發展局合併，運輸則與工務另設一個政策局。

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記者：陳宛彤

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