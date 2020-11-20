【人間有愛】社企餐廳聘9成殘疾員工兼贈飯露宿者　先天聽障80後任廚勉勵同路人

▲ 80後鄭智彬是社企餐廳厨尊的營運主任兼廚師，雖然是先天聽障人士，但能靠讀唇與人溝通，而且非常流利。（黃建輝攝）

殘疾人士投身社會工作，所面對的困難及歧視往往比一般人多。有新加坡社企在去年尾專程來港開設社企厨尊，幾乎全聘用殘疾員工，希望能藉着技能培訓協助他們於餐飲業發展。

厨尊其中一位廚師就是患有先天性聽障的鄭智彬，但身體上的缺陷無阻他追尋廚師夢。他入行超過10年，現時更兼任餐廳管理層，冀能以同路人身份，與同事分享親身經驗：就算殘疾人士也可以在廚房立足。

▲ 厨尊共有40位員工，當中31位是殘疾人士，3位是少數族裔員工，在餐廳及辦公室內擔任不同崗位。（黃建輝攝）

我在不同的社企裏做了逾10年廚房，我夠膽說一句，這間餐廳是融合了不同類別的殘疾人士一起工作，有自閉、盲人、聽障、精神病患者及低收入人士等，大家在學習怎樣共融相處。

80後的David是先天聽障人士，但至今仍未知道病因，他自兩歲半起就接受唇語訓練，甚至在普通學校讀中、小學，中五畢業後他就報讀酒店管理課程，並學習烹調西餐技術。隨後他更投身飲食界，曾在五星級酒店及私人會所任職廚師。

老闆親自邀請加入

他承認，殘疾人士要在社會上找工作是比一般人困難很多。「公司會介意你是聽障，會質疑你在廚房裏聽不到聲音。站在公司立場，我有甚麼東西要為你準備？或者需要有甚麼特別設備來迎合你？最常見的問題是你能否聽到電話，但廚房工作大部分時間根本毋須聽電話。」

▲ 厨尊位於旺角市建局活化項目618上海街的2樓，仿新加坡熟食中心設計，設有7個檔口。（黃建輝攝）

其實未入行前，David曾做過酒店執房及清潔工，甚至失業半年，後來經前輩介紹開始接觸廚房，慢慢培養飲食興趣。今年年初，厨尊的新加坡創辦人許承俊就親自邀請David加入餐廳，協助一班殘疾人士在廚房工作。

老闆坦白跟我說，是想買我的知識及利用我學到的東西，如怎樣跟員工分享煮食中的樂趣及經驗，他想我以一個同路人的身份，以身作則讓大家知道，就算是殘疾人士也可以在廚房立足。

新加坡熟食中心設計

David還記得第一日到餐廳廚房時，幾乎8成員工是零經驗，甚至連拿刀也不懂，他惟有耐心地逐步逐步教，讓他們提升自信，從而獲得成功感。

「最大的困難就是怎樣與30多位員工相處，他們當中有很多是不同類別的殘疾人士，甚至可能有些情緒上的問題，在用詞方面要特別用心。」他說。

▲ Carol是負責麵檔的員工，她因左邊身痙攣導致左手無力，餐廳特別為她設計了一枝弧形叉，方便固定食材切割。（黃建輝攝）

厨尊佔地近7,000呎，合共有7個檔口，就如迷你版的新加坡熟食中心般，每個檔口賣的食物都不同，如有海南雞飯、煲仔飯、喇沙、馬來椰漿飯及咖央多士等。David說每檔都會有專屬經理及主管分配工作、安排流程及食物擺放位置，他只會中途給意見，盡量讓他們發揮。

我很少用『教』這字眼，應該是分享。我在餐廳的角色不是全力教他們，而是應該讓他們有思考的空間，想想在烹飪過程中遇到甚麼問題，有解決不到的才找我商量，輔助他們就是我最大的目標。

▲ 喇沙蝦（$58）：單是喇沙湯底已非常考工夫，要先將蝦米醬、辣椒醬及蝦湯炒1小時才製成，味道甘甜濃郁。（黃建輝攝）

向露宿者免費派飯

David更笑言，現時聽到伙計討論怎樣做才是teamwork，或放工後去哪兒happy hour時，就是他最開心的事。

很多人對殘疾人士有誤解，認為他們工作慢，甚至做不到，往往因為這心態而忽略及不聘用他們。其實殘疾人士都有能力，只要肯花多幾倍時間去解釋及培訓他們，一定會成功的。

▲ 員工們親自包裝送予露宿者的飯盒，這次是有菜及雞髀的兩餸飯。（黃建輝攝）

除聘用殘疾人士外，厨尊更設有「請你食飯」（Pay-It-Forward）飯券計劃，向露宿者免費送贈飯盒。如早前餐廳就與可口可樂合作，推出一系列為基層家庭而設的美食送暖計劃，包括有「買一變二」配對飯券計劃，並曾向少數族裔基層家庭送上2,400個免費飯盒，以及邀請他們參加親子烹飪班，透過美食連繫社區。

▲ 餐廳推出「請你食飯」（Pay-It-Forward）飯券計劃，食客購買50元的飯券後，餐廳就會免費向露宿者送贈飯盒。（黃建輝攝）

而身為兩女之父的David，亦不時會帶女兒來做義工，如早前就與女兒來幫手做月餅。「我希望能藉着派月餅給露宿者等活動，親身以爸爸的身份告訴她，她其實已經很幸福了，外面可能有更多有需要的人士需要幫忙，要將心比己。」

新加坡人香港辦社企：遇社會運動及疫情

要在香港辦社企食肆，已非易事，新加坡人許承俊去年在港開設厨尊時，恰巧遇上社會運動，緊接又有新冠肺炎疫情，雪上加霜，不過這一切也沒有打擊到他的毅力及決心。

籌備在港開店是我一生中最艱難的工作，當時正值社會運動，加上政府資助額不足，曾一度想過放棄。但我記得有晚在街上看到不少年輕臉孔，覺得他們需要幫忙，就決心頂硬上，我們相信厨尊有能力幫助到香港的弱勢社群。

在餐廳成立初期，他遇到其中一個大難題，就是要找到合適的培訓人員及廚師，他必須懂得烹調新加坡美食，更要懂得與不同殘疾人士溝通，他認為David是個非常合適的人選。

▲ 厨尊創辦人許承俊2010年於新加坡創立社企Project Dignity，後來將這社企帶來香港，希望透過培訓及工作機會，讓殘疾人士及弱勢社群可以重拾尊嚴，回饋社會。（黃建輝攝）

「David除了要克服自身聽障外，更要重新學煮新加坡菜、廚房管理及營運等，雖然工作上遇到不少困難，但他每天都努力學習，是位有責任及上進心的員工。」他說。

然而，新冠肺炎疫情對香港餐飲業又是另一重創，厨尊亦難逃一劫。「疫情初期，我們每日生意額曾低至3,000元，幸而現時已回復正常。」但就算經營困難，他仍堅持免費派飯予露宿者，可幸是還有不少有心人及企業支持他們，飯券銷量甚至大增5倍，在逆境中為有需要的人士送上關懷。

▲ 海南雞飯（$65）：主打新加坡菜，當然不少得名物海南雞飯，雞肉嫩滑無比，皮亦彈牙，配油飯一流。（黃建輝攝）

厨尊

地址：旺角上海街618號2樓

電話：2561 2633

營業時間：周一至周四10am-9pm、周五及六10am-10pm

記者：黃依情