于文鳳認為收取分紅毋須繳稅　自言不是要求現金的女友

▲ 于文鳳今續於高等法院作供。(林育慧攝)

影星周星馳遭前女友于文鳳追討逾7,000萬，案件今（20日）於高等法院續審。周的代表律師續盤問于時指，若于認為與周是基於商業決定而獲得分紅的話，于理應繳付稅款。于供稱不認為繳稅，因她只與周只涉口頭協議，只向周供提賣買股票建議。于又不同意周的代表律師指，所獲支付款項屬餽贈，于否認，強調自己不是要求現金的女友，若要求送現金便會「加多兩個零」。

原告于文鳳；答辯人周星馳。于今午續作供時，周的代表律師指，于稱周獲利分紅中，其中17萬元屬股資股票獲利，實是周送贈的。于不同意說法，並指若作為女友要求款項的話，可要求「加多兩個零」，要求100萬、200萬或700萬，而非17萬元。于強調自己並非要求現金的女友，或應要求送鑽石。代表律師即追問，那有否要求周送鑽石，于表示沒有。

代表律師指，于指與周是基於商業關係，而獲支付10%投資獲利分紅，于應否繳稅。于供稱毋須繳稅，因她只與周達成口頭協議，以及向周提供買賣股票建議，當時她亦沒有任何專業牌照，及至與周分手後，才重回證券巿場工作，當時或由胞兄公司秘書代為續領牌照。

根據文件顯示，代表律師指于替周處理股票買賣時曾虧損逾1,300萬元。于供稱從不投資高風險產品，惟周曾提及周母投資高風險產品比她賺得更多，于遂涉足高風險投資。

至於涉案的大埔比華利山3個獨立屋，代表律師指發展商當時向貴賓提出優惠，因為周星馳是周星馳而獲邀，並非由于所聯繫。

于同意是受對方邀請，但由她與另一人到場參觀，于表示並不喜歡該處，但由於只須支付10%樓價，因此挑選了3間獨立屋。代表律師指，該3間獨立屋最終持貨約4至6年後出售，于指其後才知道。聆訊下周一(23日)續。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林育慧