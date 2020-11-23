【正能量】前天文台台長畫作拍賣做善事　李本瀅：藝術撞擊科學更有玩味

▲ 前天文台台長李本瀅將展出6張作品，他抱持是平常心，作品賣出與否不是他最關心，志在參與支持。如果作品能出售，他也會將款項捐作慈善用途。

前天文台台長李本瀅退休後，醉心藝術創作，他的作品結合藝術與科學，不失理科人的本色，愛鑽研形態與顏色的關係。

他孩提時已愛繪畫，小學至中一差不多次次貼堂（中二後分班無再學畫畫），主要畫水彩及廣告彩。他自謙是有興趣但並不標青。他的啟蒙者是父親，既是讀書人，對美術亦有濃厚興趣，後來從商，便把愛好放下。

父親沒有刻意栽培他的美學天份，李本瀅印象中，爸爸只為此教過他一個下午。「我當時是小五生，他見我畫了一幅山水水彩，在畫紙上添了幾筆，整體已截然不同。」他看着看着覺得好像是兒子替槍，於是囑李本瀅依樣葫蘆再畫一張。「這方面的影響都比較間接，家中甚至無掛畫作，以身教來啟蒙我。」

▲ 李父留下唯一的水彩畫。（被訪者提供）

他爸爸去年過世，執拾舊物時，李本瀅發現他在書本上，親自畫上藏書票（西方極流行，作為個人藏書紀錄），以及唯一一張水彩畫。

從年青人得到啟發

他任職天文台30年，公務繁忙，心神都繫於公事。「花很多時間設計儀器、睇數據，文科走去100%理科，個人變得理性。」

9年前，從工作崗位退下來，無職一身輕，有餘閒培養嗜好：睇書、學音樂、睇電影、學西班牙文，4年前報讀中大校外課程藝術文憑，又上過幾個月素描，重溫舊夢。因為興趣濃厚，再報讀香港藝術學院藝術文學士為期3年的學位課程。

▲ 做功課時的自畫像，李本瀅說畫上十多二十張，他笑說：「個個都想畫到自己靚仔啲！」（被訪者提供）

「班中同學包括老中青，中學畢業、中年和退休人士都有，幾得意，他們叫我做Mature student真是客氣。」李本瀅笑着說。他說從年青人身上也獲益良多。「例如他們喜愛的音樂與我的年代截然不同，但原來也很好聽。他們也愛畫漫畫，以前老師教落，畫畫沒有黑綫框住，只能用深淺色來表達，但全部漫畫都如此，用黑綫把整個物件勾勒出來。其實，當代藝術甚麼都可以，吸引到人們的喜愛就成了，於我也有很大影響。」他直言，個人的藝術觀有了翻天覆地改變，可透過不同媒界表達，不囿於傳統的像真。

生活中獲取靈感

他的作品多元，有畫作，有用紙皮製作的作品，也有一些裝置藝術，數量若干，他粗略估計有數百幅。「藝術不應限制於形式，有些講求意念，創作天地是無垠。」

創作要蒐集靈感，他外出時眼睛總忙不過來，從觀察中兼容並蓄。當有意念跳出來時，他會先擬草稿，有時還會先做雛型，用A4紙先畫一遍，覺得可以的，用紙皮拼砌看看可行性，過程中還需不斷修改。他《Box IV》一畫，以盒子為題材，創作時遇上樽頸位，惟有停下來再思考，足足到第八、九張才叫滿意。

「創作時，觀察入微是必須的。如疫情下人人戴上口罩，靈機一觸，影了一幅口罩串連的相片，有人說是炮仗，有人覺得是驅魔的蒜頭，每人的觀察和觀感不同，正是當代藝術創作的好玩之處。」

▲ 李本瀅的紙皮作品《疫下慵懶》，將會在本周參與展出拍賣。（黃建輝攝）

出售作品作慈善

天文台的工作，有影響他的創作嗎？「很多事物與數學息息相關，都要計數的。老師們都鼓勵我，如創作可結合科學會更好，如我憶起兒時去過大牌檔，便用了反透視法，把排檔的頂部反轉，遠的地方反而更近，這種反科學的表達形式，為作品平添玩味。」

因為他有做紙皮的創作，需要用上大量紙盒，有時他特意到超巿門口向婆婆購買，或向商戶索取。他大讚紙皮可塑性高，顏色多彩，色澤持久可保存，是可持續的環保物料。

▲ 李本瀅父親自製藏書票，畫風細緻，李本瀅珍而重之。（黃建輝攝）

去年他在一個展覽中，與4位同學一同展出作品，5幅紙皮作品有兩幅獲青睞賣出，反應不俗。今次參與典亞藝博展覽，李本瀅將會展出6張作品，他抱持是平常心，作品賣出與否不是他最關心，志在參與支持。如果作品能出售，他也會將款項捐作慈善用途。

典亞藝博2020

典亞藝博是年度藝術品博覽會盛事，香港藝術學院將於今年再次參與，參展校友包括：蕭文潔、李本瀅及袁錦華。

11月26日（星期四）3pm-8pm：貴賓預展，只接待受邀人士

11月27-29日（星期五至日）11am-7pm及11月30日（星期一）11am-6pm：開放予公眾人士

地點：香港會議展覽中心3F展覽廳，展位F1

記者：周美好