【流感高峰】再多21間院舍學校爆上呼吸道感染　受影響人數單日增148人

▲ （資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（20日）公布，正調查8間學校的上呼吸道感染爆發個案，全部為小學，分布於南區、東區及油尖旺區、觀塘區、元朗區和中西區，共有176人受影響，包括170名學生及6名職員。

而由昨日下午5時至今日下午5時，本港共新增了1間幼稚園/幼兒中心、14間小學、4間中學、2間其他院舍學校爆發上呼吸道疾病，受影響人數增加148人。

政府因為上呼吸道感染爆發，今日宣布暫停小一至小三學生面授課堂14天，詳情請看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心今日公布正調查的8間小學包括：

學校類型（地區） 受影響人數、求醫情況 最早發病日期 病徵 滬江維多利亞學校 (南區) 學童共10男15女（年齡介乎6至9歲）；當中16人已經求醫；全部情況穩定，無需入院 11月6日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 筲箕灣官立小學(東區) 學童共15男6女（年齡介乎6至11歲），當中8人已經求醫；全部情況穩定，無需入院 11月11日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 香港嘉諾撒學校(東區) 學童共5男16女（年齡介乎6至9歲）；全部情況穩定，無需入院 11月5日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 己連拿小學(中西區) 學童共8男10女（年齡介乎6至9歲），及四名職員，當中17人已經求醫；全部情況穩定，無需入院 11月6日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 路德會沙崙學校（油尖旺區） 學童共9男11女（年齡介乎6至12歲），當中16人已經求醫；全部情況穩定，無需入院 11月8日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 路德會聖馬太學校（秀茂坪）（觀塘區） 學童共10男10女（年齡介乎7至10歲），全部已經求醫；情況穩定，無需入院 11月14日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 南元朗官立小學（元朗區） 學童共11男15女（年齡介乎6至11歲），當中6人已經求醫；全部情況穩定，無需入院 11月10日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 聖公會田灣始南小學 (南區) 學童共10男9女（年齡介乎6至9歲）及兩名職員；全部情況穩定，無需入院 11月14日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛

資料來源：衞生署

中心已向學校提供有關預防呼吸道感染的建議，以上學校正接受醫學監察。

鑑於近日錄得的院舍／學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，中心強烈呼籲市民及院舍／學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳梓蔚