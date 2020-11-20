【流感高峰】再多21間院舍學校爆上呼吸道感染 受影響人數單日增148人
社會 20:49 2020/11/20
衞生署衞生防護中心今日（20日）公布，正調查8間學校的上呼吸道感染爆發個案，全部為小學，分布於南區、東區及油尖旺區、觀塘區、元朗區和中西區，共有176人受影響，包括170名學生及6名職員。
而由昨日下午5時至今日下午5時，本港共新增了1間幼稚園/幼兒中心、14間小學、4間中學、2間其他院舍學校爆發上呼吸道疾病，受影響人數增加148人。
政府因為上呼吸道感染爆發，今日宣布暫停小一至小三學生面授課堂14天，詳情請看：【下一頁】
衞生署衞生防護中心今日公布正調查的8間小學包括：
|學校類型（地區）
|受影響人數、求醫情況
|最早發病日期
|病徵
|滬江維多利亞學校 (南區)
|學童共10男15女（年齡介乎6至9歲）；當中16人已經求醫；全部情況穩定，無需入院
|11月6日
|發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|筲箕灣官立小學(東區)
|學童共15男6女（年齡介乎6至11歲），當中8人已經求醫；全部情況穩定，無需入院
|11月11日
|發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|香港嘉諾撒學校(東區)
|學童共5男16女（年齡介乎6至9歲）；全部情況穩定，無需入院
|11月5日
|咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|己連拿小學(中西區)
|學童共8男10女（年齡介乎6至9歲），及四名職員，當中17人已經求醫；全部情況穩定，無需入院
|11月6日
|發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|路德會沙崙學校（油尖旺區）
|學童共9男11女（年齡介乎6至12歲），當中16人已經求醫；全部情況穩定，無需入院
|11月8日
|咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|路德會聖馬太學校（秀茂坪）（觀塘區）
|學童共10男10女（年齡介乎7至10歲），全部已經求醫；情況穩定，無需入院
|11月14日
|咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|南元朗官立小學（元朗區）
|學童共11男15女（年齡介乎6至11歲），當中6人已經求醫；全部情況穩定，無需入院
|11月10日
|咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|聖公會田灣始南小學 (南區)
|學童共10男9女（年齡介乎6至9歲）及兩名職員；全部情況穩定，無需入院
|11月14日
|發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
資料來源：衞生署
中心已向學校提供有關預防呼吸道感染的建議，以上學校正接受醫學監察。
鑑於近日錄得的院舍／學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，中心強烈呼籲市民及院舍／學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。
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責任編輯：陳梓蔚