35歲港鐵職員涉冒警　企圖騙未成年少女裸體拍片

▲ （黃傑偉攝）

2名未成年女子早前牽涉港鐵案件，及後有35歲港鐵男職員冒警致電2人，訛稱可為她們提供協助，但需2人拍攝裸露片段。2人均未有中計，報警求助後，警方成功「放蛇」，以涉嫌假冒公職人員及製作兒童色情物品拘捕該名男子，懷疑他濫用職權獲得少女電話；案件現交由西區警區重案組調查。

警方於本月中接獲2名分別15及16歲女童報警求助，她們在較早前涉及港鐵案件，後來接獲一名35處自稱警員的疑犯來電， 疑犯聲稱可以為女童調查案件，但代價是2人需自拍裸露影片。

幸而2人警覺，對疑犯身份有所懷疑，故未有受騙。其後兩名事主聯同家人往警署報案，警方經調查後鎖定疑犯，並派人喬裝事主與疑犯接洽，後來更應邀到長沙灣港鐵站會面。

喬裝探員於昨晚（19日)「放蛇」拘捕疑犯， 他報稱為港鐵員工，警員於疑犯身上檢獲用作致電女童電話， 並在其住所及辦工地方，檢獲電腦及手提電話。

警方調查後，相信疑犯與另外3至5宗，或更多其他風化案件有關， 他將被通宵扣留調查。 警方稍後會控告他冒警及促致16歲以下人士製作色情物品罪，案件現交西區警區重案組第二隊跟進。

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記者：黃傑偉