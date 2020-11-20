東華東院遺漏病人樣本未有即日送往化驗　6名病人受影響需再抽血化驗

▲ （經濟日報資料圖片）

東華東院表示，醫院職員今日(20日)早上發現，一批昨日抽取的樣本，未於同日下午送往東區醫院化驗室測試的樣本，遺漏於收集箱內，未有按時運送到化驗室，涉及6名病人的14支血液樣本及尿液樣本；當中血液樣本已不適合用作化驗用途，病人需再抽血化驗。

醫院知悉事件後已即時通知各受影響病人，解釋情況並致歉，其中2名住院病人已於今日完成抽取樣本，餘下4名門診病人已被安排於下周內抽取樣本。

院方指，事件中涉及之血液樣本是用作恆常監察，而有關尿液樣本仍然適用作化驗用途。院方經初步評估，有關化驗延後數天至約一星期進行，並不會對病人治理構成任何影響。

院方已透過早期事故通報系統，將事件呈報醫管局，院方就今次事件對相關病人所引起的不便深感抱歉，並會與受影響病人繼續保持聯繫，以提供適切協助，同時審視現有程序，作根源分析及作出適當跟進改善措施。

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責任編輯：陳正怡