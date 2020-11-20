【DQ議員】港澳辦斥五眼聯盟聲明無理　稱DQ有利凝聚共識

「五眼聯盟」日前發聲聯合聲明，要求立即恢復4名被DQ的民主派議員的席位。國務院港澳辦發言人批評，是無端詆毀全國人大常委會決定，要求恢復4人職務無理，又稱DQ 4人有利立法會重回正軌、社會凝聚共識。

發言人強烈譴責「五眼聯盟」聲明，敦促立即停止干涉中國內政、插手香港事務，認為人大常委會依法明確議員資格，是維護特區憲制秩序、堅持和完善一國兩制必要措施，強調是 合法合理，天經地義， 任何外國都沒有資格、沒有道理說三道四、指手畫腳。

發言人續指，4名DQ人士乞求外國制裁香港， 將他們「掃地出門」，有利於立法會重回正軌、順暢運行，亦有利於香港社會凝聚共識、共謀發展，直言「五眼聯盟」罔顧事實，顛倒黑白，任何外國企圖通過施壓、威脅，迫使中國吞下損害國家主權、安全、發展利益的苦果，都是打錯算盤，自不量力。

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記者：陳宛彤