【新冠肺炎】醫生可向求診者發檢測令　病人一周內未交樣本瓶將獲發告票

▲ （經濟日報資料圖片）

港府將就三個特定群組進行強制檢測，食衞局晚上與醫學團體開會，商討「檢測令」如何推行，據知註冊醫生臨床如對求診者有懷疑，就可發出有關檢測令及提供樣本瓶，病人及後須交還樣本瓶到衞生署診所，2日內將有檢測結果；惟如48小時未有交還樣本瓶，署方將通知醫生再提醒病人，一周內仍未交樣本瓶則會獲發告票。

港府上周五(13日)通過《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），容許政府在疫情爆發時，對特定群組進行強制檢測；註冊醫生診症時，臨床判斷如懷疑求診者感染新冠肺炎，可發出書面指示「檢測令」要求有關人士檢測。

食衞局今日晚上就「檢測令」與醫學團體開會商討，醫學會會長蔡堅表示，屆時承辦商將按醫生要求，48小時內會送遞50個深喉唾液樣本瓶及5個糞便樣本瓶到診所，樣本瓶上會有條碼(barcode)記認；臨床如認為求診者感染新冠肺炎，醫生要求病人檢測，並於新網上系統登記病人資料及樣本瓶條碼記錄，醫生每次可獲50元行政費資助。

他稱，病人獲發樣本瓶後，須自行交還樣本瓶到衞生署診所，2日內將有檢測結果；惟如48小時未有交還樣本瓶，署方將通知醫生再提醒病人，4日未有交還則由政府向病人追討，一周內仍未交樣本瓶則會獲發告票，可被罰2.5萬元及監禁6個月。

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記者：陳正怡