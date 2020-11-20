首次粵港澳大灣區律師執業試　明年1月30日舉行

▲ 首次粵港澳大灣區律師執業考試將於明年1月30日舉行。（資料圖片）

首次粵港澳大灣區律師執業考試將於明年1月30日舉行，在本港執業累計5年以上的律師和大律師可參加考試。律政司司長鄭若驊表示，司法部積極回應了香港法律界的意見和期望，又形容此舉為業界在內地發展提供一個廣闊的舞台。

首次粵港澳大灣區律師執業考試將於明年1月30日舉行，在本港執業累計5年以上的律師和大律師可參加考試，符合條件本港法律執業者可於下星期四或以前，登錄國家司法部網站報名，資格包括具累計律師執業經歷5年以上的年輕律師和大律師。在通過考試，取得律師執業證書後，可以在大灣區內地9市，辦理適用內地法律的部分民商事法律事務，包含訴訟業務和非訴訟業務，可為大灣區客戶，包括港資企業，提供多元化的法律服務及保障。

鄭若驊表示，感謝司法部一直以來的大力支持，指粵港澳大灣區律師執業考試這個舉措，積極回應了香港法律界的意見和期望，亦降低了香港法律界人士，在大灣區從事內地法律事務的門檻，為業界在內地發展提供一個廣闊的舞台。

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責任編輯︰尹櫻霖