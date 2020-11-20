【新冠肺炎】建生國際證實主席吳汪靜宜確診　正接受隔離治療情況良好

▲ 建生國際證實主席吳汪靜宜確診。（網上圖片）

本港新冠肺炎疫情疑出現反彈，據了解昨日新增的確診個案中，一名75歲女士（個案編號：5487）為建生國際集團主席吳汪靜宜，居港島半山司徒拔道威利閣，上周六（14日）曾往灣仔舞蹈室Starlight Dance Club。

建生國際集團今日（20日）晚上發聲明指，建生國際集團主席吳汪靜宜於11月17日確診新冠肺炎，目前接受隔離治療，現在健康情況大致良好，感謝各界人士關心。

聲明中指，吳汪靜宜一直注重個人衛生，做足預防措施。在日前出席灣仔一個活動前，吳女士健康狀況一直良好，沒有出現病徵。吳女士在活動期間，跟從指示以作出防護措施。

她於11月16日感到不適，並懷疑在該活動期間不幸地被病毒傳染，翌日到醫院求醫並確診新冠肺炎。在獲悉確診後，吳女士一直遵從衛生防護中心的指示及建議。

為保障員工安全，建生國際集團及基滙資本已於2020年11月17日晚通知所有總部辦公室員工，即時安排彈性在家工作直至12月1 日，並安排所有員工包括基滙資本三位執行合伙人在內接受病毒檢測，直至現時為止，並未有員工確診。

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責任編輯：陳梓蔚