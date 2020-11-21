【小一派位】自行派位申請人數跌至9年新低　移民潮及疫情致官津校生源流失

▲ 小一自行分配學位將於下周一（23日）揭盅，有23,107人獲派學位，成功率達46.4%，創近10年來新高。（資料圖片）

明年9月入讀官立及資助小學的小一自行分配學位將於下周一（23日）揭盅，申請人數創近9年新低，有23,107人獲派學位，成功比率達46.4%，創近10年來新高。雖然教育局預計明年適齡升小學童人口回升，但申請自行派位人數不升反跌，學界估計因社運及疫情，令學生家長移民外國，以及跨境生及外籍生來港受阻等影響，令公營學校生源流失。

申請人數跌 或因家長移民增

教育局昨公布本年度有49,749人申請，創自2013年入學申請人數新低，較去年少2,724人；最終有23,107人獲派學位，成功率達46.4%，創自2012年入學年度的近10年新高，並按年增1.9個百分點。當中12,965人屬「必收類」學生，佔56.1%；餘下10,142人按計分制分配學位。

據教育局預計，明年適齡升小人口回升至59,200人，按年增3,500人，與申請人數下降的實況不符。津貼小學議會主席胡艷芬指早前業界已反映收表量減少，形容是奇怪現象。教育局覆稱，有關申請人數不代表明年最終獲派及入讀小一人數，亦不代表包括公營學校以外的整體小一學童人數，故不宜與學齡人口推算數字直接比較。

胡艷芬估計，疫情下跨境生及外籍學生未能來港，部分人認為留在原居地較安全，加上有家長因上學年停課時間長，寧安排子女讀多一年K3適應，部分本地生也可能移民外地等，種種原因令報讀人數減少，加上整體公營學校生源流向直資、私立及國際學校的音樂椅效應，其學校收到的申請數字亦減少數個百分點，但不影響整體收生，相信對弱勢學校的影響相對較大。

黃大仙浸信會天虹小學校長馮耀章估計因宣布將遷校舍至啟德發展區，多收7至8%申請，但其學校其餘班級在過去一年也有10多名學生家庭移民英國及加拿大等地，相信受政治環境及疫情影響，「連名校都要全年收生，間間學校都會有壓力。」

北區鳳溪第一小學校長朱偉林則稱，有跨境生家長反映因社會事件而「驚在香港升中學」，區內許多學校收表亦比去年少，有學校只收到「個位數」。

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記者：馮琪雅