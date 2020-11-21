  • 25°C
香港時間 : 20201121日 (週六) 01:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學校防疫】學界指5小時不容進食難實行　促各界防「走漏」免令內部承受

社會 00:00 2020/11/21

分享：

熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

不少學校已為課室書桌及飯堂餐桌安排隔板阻擋飛沫。（資料圖片）

因應新冠肺炎疫情及上呼吸道感染夾擊，政府昨（20日）宣布全港小一至小三，下周一起暫停面授課堂兩周，更不排除疫情進一步惡化時會全面暫停中小學面授。教育局亦要求中小學餘下各級，不要安排學生在校內脫下口罩的活動，有專家更指容許學生在校內進食是「嚴重錯誤」，惟學界指半日上課5小時難以完全禁止進食，而不少學校已安裝隔板相信有助防疫。

有學校加裝隔板　做足防疫

津貼小學議會主席胡艷芬認為禁止學生進食「實質操作有難度」，因半日面授由早上8時至下午1時共約5小時，「唔俾食嘢唔係好講得通」，指學界預防措施做得好足，部分學校小息只容學生留在座位，並加裝隔板，「除低（口罩）食件餅後立即戴返」。

聖公會鄧肇堅中學校長相信教育局要求停止除下口罩活動，是針對球隊練習等運動，又認為用飲筒飲水也要揭起口罩，長時間不飲水又不健康，強調防疫重要，如客觀情況嚴重到甚至要停課，學界亦會配合，惟「大家可否在各方面做得好啲、防守得好啲」，否則再有「走漏」輸入個案令「內部要承受」。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨表示，曾向教育局建議，學校應提醒學生在上學前要吃飽及用飲管飲水，認為容許學生在校內除口罩進食屬嚴重錯誤，詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅

相關文章

【暫停面授】學界批政府太遲公布　致未及派自學材料及支援基層學生上網
23:47 2020/11/20
【暫停面授】學界批政府太遲公布　致未及派自學材料及支援基層學生上網
【學校防疫】袁國勇拆解鼻病毒在學校肆虐原因　指學生不應在校內進食或脫口罩
12:23 2020/11/20
【學校防疫】袁國勇拆解鼻病毒在學校肆虐原因　指學生不應在校內進食或脫口罩
【學校防疫】教育局向學校發信　要求中小學餘下各級不要安排學生脫下口罩活動
17:10 2020/11/20
【學校防疫】教育局向學校發信　要求中小學餘下各級不要安排學生脫下口罩活動
教育局 學校 小學 中學 口罩 聖公會鄧肇堅中學 新冠肺炎

最高瀏覽

【萬千星輝2020】TVB小生花旦台慶紅地毯鬥靚　細龍太陳偉琪解封跟細龍生合體【多圖】
19:56 2020/11/19
【萬千星輝2020】TVB小生花旦台慶紅地毯鬥靚　細龍太陳偉琪解封跟細龍生合體【多圖】
【萬千星輝2020】麥美恩忘形兜頭拍6號　陸浩明問Mayanne：點解你咁肉緊【有片】
12:26 2020/11/20
【萬千星輝2020】麥美恩忘形兜頭拍6號　陸浩明問Mayanne：點解你咁肉緊【有片】
【停課消息】消息：政府將宣布全港小一至小三學生　下周一起暫停面授課堂
10:54 2020/11/20
【停課消息】消息：政府將宣布全港小一至小三學生　下周一起暫停面授課堂