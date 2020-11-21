【學校防疫】學界指5小時不容進食難實行　促各界防「走漏」免令內部承受

▲ 不少學校已為課室書桌及飯堂餐桌安排隔板阻擋飛沫。（資料圖片）

因應新冠肺炎疫情及上呼吸道感染夾擊，政府昨（20日）宣布全港小一至小三，下周一起暫停面授課堂兩周，更不排除疫情進一步惡化時會全面暫停中小學面授。教育局亦要求中小學餘下各級，不要安排學生在校內脫下口罩的活動，有專家更指容許學生在校內進食是「嚴重錯誤」，惟學界指半日上課5小時難以完全禁止進食，而不少學校已安裝隔板相信有助防疫。

有學校加裝隔板 做足防疫

津貼小學議會主席胡艷芬認為禁止學生進食「實質操作有難度」，因半日面授由早上8時至下午1時共約5小時，「唔俾食嘢唔係好講得通」，指學界預防措施做得好足，部分學校小息只容學生留在座位，並加裝隔板，「除低（口罩）食件餅後立即戴返」。

聖公會鄧肇堅中學校長相信教育局要求停止除下口罩活動，是針對球隊練習等運動，又認為用飲筒飲水也要揭起口罩，長時間不飲水又不健康，強調防疫重要，如客觀情況嚴重到甚至要停課，學界亦會配合，惟「大家可否在各方面做得好啲、防守得好啲」，否則再有「走漏」輸入個案令「內部要承受」。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨表示，曾向教育局建議，學校應提醒學生在上學前要吃飽及用飲管飲水，認為容許學生在校內除口罩進食屬嚴重錯誤，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅