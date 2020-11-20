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【暫停面授】學界批政府太遲公布　致未及派自學材料及支援基層學生上網

社會 23:47 2020/11/20

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熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

政府今日（20日）中午時分公布初小暫停面授，正值學校放學時間，令學界措手不及。陳永康攝

全港小一至小三下周一（23日）起暫停面授課堂兩周，學界相信普遍小學已有經驗改為網上教學，惟多名校長均指政府太遲公布，今日（20日）宣布消息時普遍學校已放學，未及派發自學材料及功課等，以及向學生提供電腦設備支援；而暫停面授期間，有學校要將考試押後，亦有小學將改為網上考試。

日前突改停課指惹混亂　今午宣布停面授為學校造成忙亂

衞生防護中心日前突改停課指引，由個別班級停課3日延至全校停課7日，已一度引起學界及家長混亂。

對於政府今次宣布全港初小暫停面授，津貼小學議會主席胡艷芬指，政府在中午12時半才宣布安排，「為學校造成少許忙亂」，因家長需陪同子女進行網課及準備電腦等，「係咪一下子停，就齊電腦設備？點樣下周一就畀到WiFi蛋？」

胡艷芬表示，據她所知，坊間平板電腦供應仍然緊張，即使獲關愛基金資助，部分學校仍未完成採購，料未來數日各校要密切聯繫家長提供支援，認為當局應盡早通知，讓學校早作準備。

鳳溪第一小學校長朱偉林亦說，當局今日公布消息後「令學校措手不及，恐影響教學、對學生有損失」，應最少早一日公布。

浸信會天虹小學校長馮耀章表示，將為初小安排拍片及網上導修課等，為免學生花太長時間專注用電腦，每日平均上3至4堂，每堂半小時，而小二及小三的考試亦要延期；他形容倘「一刀切」小學全面停面授影響較大，其小六級生因有跨境生，而在上學年至今未考過呈分試，已計劃下周進行首次考試。

番禺會所華仁小學校長陳岡表示計劃在暫停面授期間進行網上考試，學生須在鏡頭前拆開試卷信封，並相信學生和家長會自律，惟預備過程趕急，部分試卷仍未列印，未知能否趕及速遞。

教育局亦要求中小學餘下各級，不要安排學生在校內脫下口罩的活動，有專家更指容許學生在校內進食是「嚴重錯誤」，惟學界指半日上課5小時難以完全禁止進食，詳情即看：【下一頁】

全港小一至小三下周一起暫停面授課堂14天，直至12月6日，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅

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