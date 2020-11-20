【新冠肺炎】確診者曾入住    將軍澳九龍東皇冠假日酒店員工將接受隔離及檢測

▲ 九龍東皇冠假日酒店在社交網站發布「重要通知」，證實一名新冠肺炎確診者 (個案編號: 5509)曾入住酒店。(酒店網頁圖片)

位於將軍澳的九龍東皇冠假日酒店在社交網站發布「重要通知」，證實一名新冠肺炎確診者 (個案編號: 5509)曾入住酒店。並在得悉事件後，「酒店防疫工作小組」已馬上加強防疫措施，於各樓層及公眾地方進行全面消毒。曾經進入客人房間的房務人員陸續由衛生防護中心安排隔離及檢測。

本酒店於2020年11月20日凌晨1時55分接獲衛生防護中心電話通知，救護車於凌晨2時到達酒店，接走一名新冠肺炎確診者 (個案編號: 5509)。客人在入住期間，並沒有到過游泳池及健身室，在過往14日並沒有惠顧酒店餐廳。

酒店表示，剛參與由旅遊事務署提供的第二輪酒店前線員工2019冠狀病毒病自願檢測服務，於11月16日共有127位員工交回樣本，所有結果均為陰性，另有91位員工於11月19日交回樣本，檢測結果將於11月21日或23日知悉，

目前酒店94% 前線員工已進行自願檢測，將安排剩餘的6%前線員工盡快接受檢測。

酒店又強調，並不接受檢疫人士入住。同時，酒店房間只限最多四位客人入住，所有客人進入酒店範圍時亦必須進行體溫測試，並於辦理入住手續時填寫健康申報表。

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責任編輯 李志強