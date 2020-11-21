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【收緊措施】星期日起酒吧、夜店或夜總會禁現場表演及跳舞 派對房間須停業

社會 09:00 2020/11/21

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熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

政府進一步收緊防疫措施。（資料圖片）

政府今早（21日）表示，已就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下的指示及指明刊憲，以進一步收緊社交距離措施，有關指示將在11月22日零時零分起生效。

食物及衞生局發言人表示近日源頭不明的本地個案數字有上升趨勢，顯示社區有持續的隱形傳播鏈。政府已於11月14日宣布一系列收緊社交距離的措施，針對性地限制不佩戴口罩的聚集活動。考慮到最新的公共衞生風險評估，特別是近期個案顯示涉及不佩戴口罩的活動和不同社交活動所帶來較高的風險，認為現時需要再進一步收緊在第599F章下實施的社交距離措施。

收緊措施詳情如下：

  • 在餐飲處所（包括酒吧或酒館）及夜店或夜總會內不得進行現場表演及跳舞活動。
  • 所有設置（或擬設置）供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為派對房間）必須關閉。

政府已就第599F章下的最新指示及指明刊憲，以實施上述措施。上述措施將於11月22日至11月26日的五日期間內生效。餐飲業務負責人及表列處所管理人違反第599F章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。
　　 
發言人補充，除上述新增的社交距離措施外，其餘於11月14日宣布的措施，包括羣組聚集及佩戴口罩的要求，仍然生效至11月26日。

呼籲市民盡量留在家中，減少不必要的外出，減少外出用膳，並避免不必要的社交活動包括私人聚會，特別是涉及不佩戴口罩或室內多人聚集的活動。

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記者：伍瑋瑋

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