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【食死貓】傳失婚貴婦Jathy珠胎暗結　疑曾想屈陳庭欣富貴男友為經手人

娛樂 10:35 2020/11/21

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熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

陳庭欣的富貴男友Benny被捲入Jathy緋聞當中。

參演《愛・回家》第一輯、《使徒行者3》的TVB綠葉藝人謝可逸，早前被爆背歌手女友謝文欣，與失婚醫美公司CEO方潔盈（Jathy）出軌，更傳出Jathy疑有了謝可逸骨肉。

Jathy曾歷兩段婚姻，都是離婚收場，她亦為兩位前夫分別生下一子一女。早前，Jathy發長文指爆首任醫生丈夫湯愷廸離婚前與姓戴的女星關係曖昧，事後湯愷廸和指懷疑是當事人的戴夢夢都已否認指控。

今日又有進展，媒體爆料指陳庭欣的過億身家男友楊振源（Benny）曾與Jathy交往。

【失婚貴婦】富婆方潔盈戀大台綠葉受注目　Jathy撰文聲稱「戴夢X」曾介入婚姻

陳庭欣男友楊振源身家過億。（取自IG）

5年前認識Benny

話說Benny在2015年一個活動上認識了Jathy，當時Jathy已與首任丈夫湯愷廸離婚，正與第二任丈夫、當時仍是男友的曹嘉潤（Dixon）熱戀。

媒體指，自稱是Jathy友人爆料，聲稱有二人的短訊截圖及語音留言，踢爆指當年懷有Dixon骨肉的Jathy因為嫌男方太後生，就算生下BB對她也沒有太多好處，並在言語間暗示同Benny發生過關係，向友人透露想找另一人認頭為BB經手人。

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不過，據稱因為Benny對Jathy的感情未算深厚，而且之後他與陳庭欣拍拖，所以未能成功屈Benny「食死貓」。

事後媒體追問Jathy此事，她沒有直接否認或承認，只表示不作回應。

撰文 : TOPick柴犬出動

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