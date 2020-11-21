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【油麻地大火】消防初步調查起火位置近門口令死傷者無法逃生　梁偉雄：將巡查2500座高齡樓宇檢消防隱患

社會 10:45 2020/11/21

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油麻地一幢唐樓於本月15日發生火警。（資料圖片）

油麻地廣東道唐樓發生奪命大火案，一名18歲危殆女子在醫院搶救5日後，延至昨晚（20日）傷重不治。大火死亡人數增加至8人，至於其他留醫傷者，包括3人危殆，6人穩定。梁偉雄出席商台電台節目《政經星期六》表示，經初步調查後，有理由相信起火位置近門口，導致死傷者無法經門口逃生。

消防處處長梁偉雄提到，暫時未見火警有可疑，消防處已經成立調查小組，現正進行調查，初步認為起火原因可能是門口位置有蠟燭點著物品起火。

他續指，消防處後日會展開行動，目標於年底前巡查約2500座60年或以上樓齡的樓宇，以查看有否消防隱患。

此外，此處方將調派資源，由50隊人負責巡查，當見到嚴重阻塞逃生通道以至天台門被鎖等嚴重情況，處方會立即檢控，若情況不是太嚴重，就會發通知書要求改善。

事發於（15日）晚上8時許，油麻地一幢唐樓發生火警，廣東道及西貢街交界一幢唐樓的低層單位起火，約兩小時後至晚上10時許救熄，火警造成7人死亡11人受傷，其中一個尼泊爾裔家庭父女命喪，13歲女死者就讀北角蘇浙公學，詳情即看，【下一頁】

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責任編輯：郭家穎

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