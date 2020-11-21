【中文正字】女兒中文功課「確」字老師圈錯改「确」　港媽問錯處網民質疑教簡體字

▲ 有港媽分享，女兒中文功課「確」字老師圈錯改「确」。

老師對功課字體有要求，力求小朋友改進，不過中文正字往往引起爭議。近日有港媽於社交平台分享其女兒的中文功課，其中「確」字被老師圈錯並改為「确」， 家長問「我個女錯在邊？」不少網民就質疑老師教簡體字。

質疑小學老師教簡體字

該名港媽昨日（20日）於facebook群組「慈雲山資訊交流」發帖，寫道「係咪我有問題？我個女錯在邊？好混亂！我要點樣教女正確字係點寫！」她上載女兒的中文功課照片，可見小朋友所寫「正確」的「確」字，被老師用紅筆圈錯，在旁要小朋友改正為「正确」。

另外，老師也圈著「方式」的「式」字，請小朋友在旁改正。看來是小朋友把「式」字入面的「工」寫得太開，因此要改正。不過，港媽和網民的焦點都在「確」和「确」字。

▲ 老師要小朋友改正為「正确」。（圖片來源︰「慈雲山資訊交流」fb群組）

不少網民都批評老師教簡體字，留言指「老師誤人子弟」、「繁體寫法正確，為何必須使用簡化字」、「真諷刺，繁體課本但迫人寫簡體」。有網民建議家長向校長或老師設訴，否則「小朋友以後都唔知自己寫嘅字係啱定錯」，也有網民指改正照寫「確」字，並提醒家長留下聯絡電話，請老師致電她再反映意見。

網民︰「确」是「確」的異體字

此外，有網民指出「确」是「確」的異體字，並非簡體字，只是「香港少人用」，其中一名網民留言「繁體異體字，同時係一個簡體字，兩者冇衝突」。可是有人表示即使如此，「確」字是沒錯，「學生無寫錯字，老師憑咩話佢錯，要學生跟佢寫另一個確字」。

▲ 港媽堅持女兒改正寫繁體字「確」。（圖片來源︰「慈雲山資訊交流」fb群組）

發帖的港媽留言表示，「我叫阿女寫番繁體字，唔好跟老師寫，如果俾老師罰罵，就叫佢打電話俾媽咪講」。有網民想知是哪一間學校，港媽回應是近黃大仙港鐵站某一間小學，有網民找到該處附近有兩間小學，包括黃大仙官立小學及黃大仙天主教小學，再留言問「係有信仰定冇信仰嗰間」，港媽回覆「有」。

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責任編輯︰王明芳