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【關係破冰】鄧萃雯離巢7年回歸大台　傳雯女與黎耀祥合作《巾幗梟雄4》

娛樂 13:20 2020/11/21

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

傳鄧萃雯回巢與黎耀祥經典重現。

鄧萃雯回巢TVB！今日（11月21日）有傳TVB高層正籌備經典劇集《巾幗梟雄》開拍第四輯。有指因為《金枝欲孽貳》劇本問題，與TVB不和的鄧萃雯，相隔7年再度回巢與TVB合作，更將黃金拍檔黎耀祥合作。

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黎耀祥和鄧萃雯是經典組合。（微博圖片）

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因《金枝慾孽2》鬧翻

2004年的《金枝慾孽》被視為宮鬥劇的始祖，大結局更創下41點高收視，鄧萃雯也因為演劇中如妃娘娘的角色而人氣急升。

可是在2012年，鄧萃雯為《金枝慾孽貳》再度飾演如妃娘娘，卻因人物設定和故事大換血，收視不如理想。

事後鄧萃雯接受傳媒訪問時表示，在拍《金枝慾孽貳》時，在前一天才收到劇本，導致她末能有理想的發揮，事件亦令雯女對TVB存有芥蒂，鄧萃雯亦在2013年正式離開TVB。

據悉，後來TVB曾為鄧萃雯度身訂造劇集《不懂撒嬌的女人》，可是她也拒絕演出。另外，有說《多功能老婆》原意由鄧萃雯主演，可是最後也未成事。

《金枝欲孽》是宮鬥劇的始祖。（網上圖片）

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TVB高層杜之克力邀雯女回巢

有傳促使鄧萃雯今次回歸TVB拍劇，是因為TVB高層杜之克的力邀。

《巾幗梟雄》第四輯將會是大型合拍劇，因此希望由《巾幗梟雄》收視保正黎耀祥和鄧萃雯擔正。

《巾幗梟雄》堪稱經典。（微博圖片）

2009年《巾幗梟雄》氣勢如虹，黎耀祥更因此劇由綠葉王變成當家小生，《巾幗梟雄》更在《萬千星輝頒獎典禮》狠掃6個獎項，當中包括黎耀祥和鄧萃雯憑劇集奪得視帝視后，《巾幗梟雄》更在《萬千星輝頒獎典禮》狠掃6個獎項，堪稱經典。

之後在2010年推出的《巾幗梟雄之義海豪情》同樣口碑、收視非常理想。可是到2016年推出的《巾幗梟雄之諜血長天》，當時鄧萃雯已離開TVB，改由胡杏兒當女主角，可是口碑與收視都大不如前。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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