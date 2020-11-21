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【踩過界II】鄧卓殷跳樓背後真相揭曉　楊卓娜連場喊戲感染力強【有片】

娛樂 12:21 2020/11/21

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

楊卓娜、丁子朗及鄧卓殷演出感人。

TVB台慶劇《踩過界II》今周開播以來口碑不俗，《踩過界II》關於援交少女陳詩涵（鄧卓殷飾）跳樓的單元案件，在昨晚（20日）播出的《踩過界II》揭曉真相。

外界一直以為陳詩涵是因抵受不了網絡欺淩及情傷而跳樓，但原來是因媽媽黎美月（楊卓娜飾）的一句無心卻最傷人的說話，才決定尋死。

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楊卓娜在戲中有連場喊戲。（截圖）

最親的人永遠都傷人最深

盲俠（王浩信飾）在查案的過程中得悉網絡上指罵陳詩涵的留言，是由黎美月留下，而她這句氣憤下留低的說話竟成了殺害摯親的兇器。

盲俠接受辯方條件庭外和解，並在庭上堅持讓陳詩涵的醫生男友柯宇霖（丁子朗飾）說對不起，目的是讓黎美月醒覺她才是對女兒有所虧欠的人，因為傷人最深的往往是最親的人的一句無心說話。

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黎美月才是令陳詩涵跳樓的兇手。（截圖）

黎美月最終在醫院向女兒說出對不起，場面感人。楊卓娜昨晚再在劇中展現喊功，繼續感動網民，不少人指：「卓娜演得好真。」、「呢段好感觸」、「第一單案就咁感人」，更有人覺得劇情很有意義：「父母是子女的後盾，家是他們的避風港。」。

楊卓娜喊功具感染力

楊卓娜早前接受TOPick訪問時表示，是次在《踩過界II》演了12場喊戲，並指拍攝喊戲精神壓力很大，但就非常喜歡法庭及天台的喊戲。

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楊卓娜現實中是好媽媽

她又指角色與以往的慘角不同：「未看劇本前以為有如之前的一些慘情角色，但今次其實很有意思，她反應了一些很現實社會有的問題，我覺得在過程中真的會體會到人言可畏那種感受。」

戲外楊卓娜亦是3位女兒的媽媽，她亦深必體會要正視情緒問題及多關心家人：「要多以真誠的心跟小朋友相處，人與人相處不外乎是真心，要用更多的愛去包容、原諒，及互相鼓勵，遇上甚麼問題其實都是靠我們的愛互相去解決。」

她表示要多點讓小朋友知道父母多很愛他們：「無論有甚麼問題都會支撐住，給予最大的支持，希望她有問題會多點跟我溝通。」

撰文 : TOPick 柴犬出動

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