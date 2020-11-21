【恐怖奶奶】36歲媳婦死前48小時對話曝光 疑遭奶奶欺凌輕生死前最少20次說「對不起」

▲ 36歲媳婦死前48小時對話曝光，疑遭奶奶欺凌輕生死前最少20次說「對不起」。

「我的婆婆殺了我」，台灣一名36歲張姓人妻，今年8月在facebook控訴奶奶長期言語霸凌後，在家中輕生。事發後，夫家不但向張女娘家隱瞞張女離世消息，更指張女的死是其個人問題。

台灣媒體昨日取得一段死者生前48小時與奶奶的對話，在這段長約17分鐘的錄音中，當時婆媳兩人在家中廚房交談，從對話中不難發現，奶奶的態度並「不客氣」，雖然死者頻頻說「對不起」及「我道歉」至少20次，可惜奶奶繼續窮追猛打，看似並不原諒這位新抱。

兩人的對話內容大致是，奶奶責怪媳婦認為「真的很可怕」，「讓婆婆看清了」，對話中死者曾試圖解釋，但奶奶仍打斷她，要她「不用再講」，更質疑死者「道歉要有誠意」。

點擊大圖，死者對夫家作出的控訴:

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媳婦否認有罵「對方的小孩」，此時奶奶聽到死者否認罵人，立刻反駁「妳沒有罵、妳沒有罵、什麼叫做沒有罵」。

在整段談話過程中，死者至少說了20次以上的「對不起」「我道歉」，媳婦甚至連麵包要吃什麼種類，都要事先請示奶奶。但奶奶卻指: 「妳不是很能幹嗎？妳自己很能幹啊」「妳講這樣話，根本就是不服氣，不知道自己錯在哪裡」。

據早前台媒報道，36歲的張女在8月9日上午被丈夫發現陳屍家中，在2至3樓的樓梯間持繩索輕生，並留下幾張紙寫到婆媳關係問題。而她在當日凌晨時分於facebook留下遺書「我的婆婆殺了我」，指控奶奶8年來的言語欺凌。

嫁來的這些年，每天都過得膽戰心驚，看人臉色活著，覺得很累，不是想死，是活不了，三不五時的言語霸凌，說錯一次話，就無視你、恐嚇你。我連想正常點活著都不行，我不在就好了。

死者生前受夫家欺凌的詳情，即睇 【恐怖奶奶】疑難忍奶奶長期言語暴力 結婚8年人妻fb留遺書輕生：我的婆婆殺了我