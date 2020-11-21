【觸目驚心】男童丟紙巾落街半身探出窗張望　天水圍街坊：冇安裝窗花隨時跌落街

▲ 有天水圍街坊拍到，一名男童丟紙巾落街，半身探出窗張望。

家居隱藏不少危機，若家長不好好看管小朋友，隨時釀成意外。日前有天水圍街坊拍到驚險一幕，一名男童將紙巾、垃圾丟落街，然後半身探出窗外張望，畫面觸目驚心，稍一不慎分分鐘發生墮樓意外。

該名街坊於facebook群組「天水圍友」發文並分享片段，呼籲天逸邨逸池樓一個單位的住戶看管好3名小朋友。從影片可見，該單位沒有安裝窗花、窗戶打開，一名男童爬高將疑似是紙巾的垃圾丟落街，隨後半身探出窗外張望。

如果後面嗰兩個小朋友堆一推佢，就隨時跌落街！

樓主指，已經向逸池樓管理處反映事件並要求跟進￼，亦呼籲￼￼鄰居或家人多加留意，以免釀成悲劇。

▲ 男童半身探出窗。（影片截圖）

帖文引起關注，不少網民留言直指行為相當危險，「睇到心都離一離」、「再見到直接報警」，亦質疑為何不安裝窗花，「有小朋友一定要裝窗花！就算係成年人都有意外啦」、「唔好出左事先後悔呀家長」，不過有網民留言指「其實天逸正常有窗花，應該係佢地拆左」。

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責任編輯：羅嘉欣