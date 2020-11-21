【旅遊氣泡】新加坡要求明天起經旅遊氣泡入境旅客　須增加多一次病毒測試

▲ 新加坡要求港人旅客要接受「落地檢測」。

新加坡民航局（21日）表示，面對香港確診個案近日呈反彈趨勢，與香港的「旅遊氣泡」如期明日落實，正與香港政府保持密切聯繫，同時因應香港確診個案增加，明天起經旅遊氣泡入境旅客，須增加多一次病毒測試。

新加坡更新有關病毒檢測的規定，旅遊氣泡入境旅客抵達後需要在樟宜機場接受一次病毒檢測，測試的費用為每位旅客196新加坡元（包括商品和服務稅），約港幣1,129元，首星期入境港客可豁免收費，之後要自費。

而在等待檢測結果的過程中，旅客必須自行到隔離住所等候，不論是酒店還是住所，等候時間大約6到8個小時。旅客需要從機場乘坐私人交通工具，出租車或私人租車前往已申報的住宿地點。

同時新加坡當局指出，如果香港未來三日有超過22宗源頭不明的確診個案，兩地的旅遊氣泡須暫停。

消息指本港今日新增45宗確診個案，涉及多宗不明源頭感染，詳情即看：【下一頁】

根據香港及新加坡的協議，旅遊氣泡周日（22日）開始實施，但當中設有熔斷機制，訂明如果在過去七日，平均每日源頭不明個案超過5宗，將會於兩天後包括公布超標當天起計，暫停計劃兩周。

▲ 新加坡當局指明天起經旅遊氣泡入境香港旅客，須增加多一次病毒測試。（資料圖片）

例如若在11月22至28日，香港每日均超過5宗源頭不明個案，計劃將於30日暫停兩周，在新加坡的香港人須於30日之前回港，否則強制隔離十四天。

若旅行途中，旅遊氣泡因疫情惡化暫停，政府會給予兩日時間緩衝，在新加坡旅遊的港人，可以乘搭非專屬航班返港，若未能趕及，抵港後便要強制隔離十四天。

另外，兩地政府不會為旅客因旅遊氣泡安排暫緩或恢復，所引致的損失作任何補償，有關旅遊產品會否獲得補償或退款，須向相關航空公司、酒店或旅行社查詢。旅遊氣泡暫停兩周的最後一天，若兩地源頭不明個案，在過去平均每日少於5宗，計劃可於翌日恢復。

新加坡當局亦要求即日起，14日內到過日本及馬來西亞的人，入境新加坡後要到指定設施隔離。 新加坡總理李顯龍在亞太經合組織會議說，呼籲各成員與新加坡接觸，安全重啟跨境旅遊。

新加坡上週五公布了4宗新增的新冠肺炎確診病例，所有病例都是輸入個案。連續第10日沒有報告本地感染病例，該國感染人數是5,8143，死亡人數為28。

本港與新加坡旅遊氣泡將於11月22日實施，早前港府指出，旅客需完成三次檢測並支付約$1900檢測費，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋