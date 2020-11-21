【枉為人母】日本2歲女童瘦剩6公斤衰弱慘死　年輕媽任由男友施虐不帶女兒求醫

▲ 日本一名2歲女童遭生母與其男友虐待，全身瘀傷、瘦剩6公斤慘死。

虐兒事件令人心痛，而施虐者有時就是受害孩子最親近的人。去年日本發生一宗虐兒事件，一名2歲女童全身瘀傷、瘦剩僅6公斤慘死，揭發其年輕媽媽任由同居男友向女兒施虐，並沒有帶女兒求醫。年輕媽媽與男友被拘捕，媽媽昨日（20日）一審裁決被判入獄9年。

體重只有同齡孩子一半

綜合日本傳媒報道，事發於去年6月在北海道札幌市，當時2歲的女童詩梨因昏倒被送至當地醫院，送院不久後便死亡。詩梨送院時身上只穿尿片，沒有任何衣服，她顯得非常虛弱，死時體重僅約6公斤（約13.2磅），只有同齡孩子的一半體重左右，而且全身多處有瘀傷。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

警方調查後發現，詩梨現年22歲的媽媽池田莉菜及26歲的同居男友藤原一彌涉嫌虐待女童，將二人拘捕。根據起訴書等資料，池田與藤原自去年5月15日左右開始不給予女童足夠的食物，作為女童生母的池田更任由藤原對女兒施虐，沒有帶她求醫，令女童於同年6月5日衰弱致死。

女童母被判入獄9年

藤原被控傷害罪及保護責任者遺棄致死罪，早前一審已被判處13年有期徒刑，並已提起上訴。至於池田近日亦接受審訊，檢方認為女童因營養不足衰弱死亡，要求判處她14年刑期，但辯方卻以女童的喉嚨被嘔吐物堵塞窒息致死為由，提出池田無罪，最終她在一審被判入獄9年。

事發前一個月，鄰居曾因聽到詩梨大哭而報警，警方到場時已發現女童身上有瘀傷，不過池田只辯稱女兒因洗澡哭鬧，又堅稱自己沒有虐兒。

警方去年5月曾到池田家進行家訪，本要求當地兒童諮詢所人員陪同，但所方因人手不足沒有隨行，未幾即發生女童不幸去世事件。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳