【安心出行】逾1.2萬個公私營處所參與　政府研究在高風險處所強制使用「安心出行」程式　

▲ 自「安心出行」應用程式推出以來，至今有超過1.2萬個公私營處所參與。（資料圖片）

政府在11月16日推出「安心出行」感染風險手機應用程式，供市民可自願免費下載使用，當市民到訪場所時只需使用應用程式掃描二維碼，便可輕鬆記錄自己行蹤，有關應用程式則利用科技鼓勵市民養成記錄出行的習慣，有助減低病毒擴散風險，相關研發和推廣手機應用程式成本需約100萬元，詳細使用方法，即看：【下一頁】

創新及科技局局長薛永恒今日（21日）在電台節目表示，自「安心出行」應用程式推出以來，至今有超過1.2萬個公私營處所參與，當中5,000個屬私營處所，形容市民反應非常積極，程式的認受性高。

被問到會否強制市民下載，薛永恒指本港疫情越來越嚴峻，對如何使用好手上的工具抗疫，應持開放及大膽態度，不排除任何可能性，若有需要強制以用好抗疫科技，有市民支持就會做。

當局會研究在商場內的處所都有二維碼供市民掃瞄，亦會與大型發展商商討提供誘因。 他指若在防疫抗疫角度考慮，強制店舖參與「安心出行」亦是合理，若要強制使用，資源會相對集中在高風險場所，例如考慮在特定處所現時的防疫要求下，加入必須參與「安心出行」的條款等。

薛永恒強調政府的防疫抗疫工作一向要視乎整體疫情的最新情況，因事制宜、按步就班推行，當局會積極考慮如何配合疫情發展，用好科技抗疫，包括可能部分處所需強制使用「安心出行」應用程式，但強調會先聽取專家意見再決定。

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記者：伍瑋瑋