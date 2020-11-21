【Flycation】港人無得旅遊感「很不習慣」 90分鐘環港遊　乘客笑指：呃自己去旅行

▲ 參與的黃氏夫婦笑言參與因「實在太悶，有一點自己騙自己（去旅行）的感覺」。

本港疫情似有反彈之勢，進入第四波疫情，今日（21日）新增43宗確診個案，７宗輸入個案，13宗本地不明源頭感染。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱今日新增的個案中，今日錄得60宗初步確診。來勢洶洶相信跳舞群組有超級傳播情況出現。

新冠肺炎疫情今年初襲港，旅遊業無奈停擺，繼本月初HK Express舉行首班環港遊（Flycation）飛行體驗後，再有本地旅行社「東瀛遊」夥拍宮崎及鹿兒島縣政府觀光部，乘勝追擊推「夢幻宮崎‧鹿兒島主題專機空中之旅」，航班今（21日）起飛，約有170名乘客，起飛時間為90分鐘，將途經大嶼山，屯門等地 。

新加坡要求明天起經旅遊氣泡入境旅客，須多一次病毒測試，詳情即看：【下一頁】

航班集合時間為今午1時15分，惟TOPick記者現場所見，約12時已陸續有「旅客」到達，到達後每人均獲發「東瀛遊」、宮崎及鹿兒島縣政府觀光部送贈的禮物，包括日本主題的文具、小食、口罩套、叉電線等。東瀛遊指飛機起飛後，會有約20分鐘進行bingo遊戲，會送出大量精彩禮物或獎賞，金額最高禮物價值$5500 ，而所有送出禮品合共20萬，包括環球酒店住宿等。

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黃先生攜同太太參加，黃太透露過往二人每年平均會去2次長途旅遊、約3至4次短途旅程，上次旅遊為於去年年尾至今年年初澳洲及紐西蘭，又形容現時待上機時心情開心，笑言

實在太悶，有一點自己騙自己（去旅行）的感覺。

她表示自己在疫情期間曾兩次Staycation「解悶」，問到近日疫情反彈會否擔心機上會受感染，黃太指在機上會全程戴口罩，故不太擔心。

有不願上鏡的一家三口，包括鄧先生、鄧太及其3歲兒子亦有到場參與，鄧太表示過去與丈夫每年均會去旅行數次，惟自去年6月起到過澳洲後已再無旅遊，感到「很不習慣」，參與是次Flycation因「想搭飛機」，而其兒子更是首次乘坐飛機，鄧太指兒子到達機場後才知道會上機，形容為「給兒子的驚喜」，其兒子亦指過往只從電視上看過飛機，對於首次上機未感害怕；鄧太續指上次HK Express舉行首班Flycation已想參與，惟未能搶購到機票，而目前三人心情均十分興奮。

東瀛遊主席兼執行董事袁文英表示，策劃整個行程主要想帶歡樂給港人，「最重要令公司同事有事做」，並邀請了約12位同事一同上機，形容「很難得，香港去香港，是百年一遇」，而以日本為主題，因曾作調查指港人疫情後最想到日本旅遊。袁文英透露，是次flycaiton向香港快運支付近10萬元包機，又指市民反應十分踴躍，全機180座位已售罄，而每張售出機票約能賺取100多元，與宮崎及鹿兒島縣政府觀光部亦能賺取部分廣告費。

袁透露「東瀛遊其後每周都想再舉辦一次flycation，惟仍待機管局審批」，計劃共舉行逾20班機，對成行感樂觀，預告最值得期待為2021年1月1日清晨6時起飛的航班，因可觀看明年首個日出。

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記者：鄧凱文