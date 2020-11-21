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【使徒行者3】苗僑偉靠7字真言維繫婚姻　型佬三哥結婚30年零緋聞【有片】

娛樂 16:15 2020/11/21

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

苗僑偉 靠7字真言保鮮愛情。

TVB台慶劇《使徒行者3》內，情深卓凱（苗僑偉飾）為太太阿晴（江美儀飾）鋌而走險，可惜阿晴最後因肝腎綜合症而離世。現實中三哥苗僑偉更是圈內的愛妻號，面對脾氣急的三嫂戚美珍，三哥苗僑偉自有一套寵妻方法。

【使徒行者3】黃智雯鍾情偏鋒另類角色　Mandy愛演怪人Madam G：喜歡走鋼線

卓凱與阿晴天人永隔。（《使徒行者3》截圖）

愛妻靠7字真言

TVB藝員訓練班出身的三哥與三嫂，在1982年因為合作拍劇集《飛越十八層》戲假情真擦出愛火，三哥對三嫂展開追求。

不過看似柔情的三嫂實是「刁蠻小姐」，三哥更曾用「八年抗戰」形容彼此拍拖時期。

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當時外間對二人的戀情並不看好，但三哥本著「收服」三嫂的心態，最終在1990年抱得美人歸。

每次吵架，三哥最終一定會先向三嫂認低威，他曾接受電台節目訪問時稱：「『退一步海闊天空』已印在我腦海，三嫂脾氣來得快去得快，只要丈夫肯放下身段不硬碰很快下火。」

三哥三嫂恩愛如昔。（苗僑偉IG）

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結婚30年零緋聞

1989年，三哥淡出娛樂圈經營眼鏡生意，三哥任集團主席，最輝煌時期公司達50多家分店，成功的男人背後一直有太太戚美珍支持。

一家四口。（苗僑偉IG）

後來三哥將生意賣給拍檔，自己因戲癮發而在2004年復出拍劇，先後演出TVB的《學警雄心》、《賭場風雲》、《雷霆掃毒》等劇集，愈來愈具男人味的他亦成受歡迎的男一。

62歲的三哥是公認的型佬，身邊不乏美女的三哥定力十足，結婚30年也保持零緋聞，三嫂也對丈夫投下信任一票。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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