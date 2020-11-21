【開心速遞】《愛回家》島大學生感情好　「熊心如」蘇韻姿：Happy to be part of this big family

▲ 愛‧回家之開心速遞》的一班「島大學生」。（取自蘇韻姿facebook）

TVB皇牌劇《愛‧回家之開心速遞》一班演員感情一向十分要好，前晚他們齊出席《萬千星輝賀台慶》兼演出，眾人不時大合照留念。

當中一班充滿活力「島大學生」相處更是非常友好，早前在萬聖節（10月31日）播出的一集，「島大學生」包括「金城安」周嘉洛、「朱凌凌」吳偉豪、「Bonnie」林凱恩、「熊心如」蘇韻姿、「佐治」張明偉、「阿壯」焦浩軒、「Candy」葉蒨文、「頭皮」吳卓衡、「書蟲」林浩文、「面油」羅永健和「Jessie」沈愛琳一同仿已故巨星Michael Jackson跳舞獲大讚。

▲ （取自蘇韻姿facebook）

▲ （取自蘇韻姿facebook）

▲ （取自蘇韻姿facebook）

事後，「三姨」蘇韻姿在個人社交平台上載他們為演出，連續多晚排舞至凌晨的片段，十分熱血。

今日（11月21日），蘇韻姿在社交平台上載幾張出席今年《萬千星輝賀台慶》時，與《愛‧回家之開心速遞》一班演員的合照，她並寫「Happy to be part of this big family ❤️ #gratefulheart」