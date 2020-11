【出軌男友】《使徒行者3》綠葉謝可逸偷食富婆　謝文欣大方祝福前度：仍然好感謝佢

▲ 謝文欣表示與謝可逸分手。

曾參演《愛・回家》第一輯、《使徒行者3》的TVB綠葉藝人謝可逸,被爆背歌手女友謝文欣,出軌失婚醫美公司CEO方潔盈(Jathy),更傳出Jathy疑懷有謝可逸骨肉,二人將奉子成婚。

有指謝文欣與謝可逸拍拖6年,初時二人都未有回應事件,至後來謝文欣楊向傳媒承認戀情。

昨日(11月20日),謝文欣亦在社交平台寫道分手後的感悟:「每段關係都會令彼此成長,六年間大家都經歷過好多事,當中無論係好係壞,所有愛都已成過去。」

▲ 謝文欣承認與謝可逸6年戀情。(Instagram圖片)

她又大方祝福謝可逸:「我仍然好感謝佢,曾經令我感受過,原來被愛嘅感覺係咁,我亦會祝佢幸福「Thankyou for everything for the past 6 years.」

不過這段情似乎亦曾令謝文欣飽受情傷,但現時已走出傷痛:「曾經講過,我唔會再相信愛情,但未來嘅日子,我仍然會用心去愛人,我仍然希望會搵到我嘅愛是最大權利。」

Jathy感情關係糾纏不清

另一邊廂,Jathy卻再捲入不同關係中糾纏不清。她曾有過兩段婚姻,有指她靠兩段婚姻取得子女撫養權及贍養費,令她有錢開舖及過富貴生活。

日夢,Jathy又發千字長文指,曾被第一任丈夫湯愷迪家暴,更半開名指他與「戴夢X」有曖昧關係,之後改為「戴XX」,但已令人聯想到前歌手戴夢夢。不過,之後兩位當事人已否認事件。

▲ Jathy曾有兩段婚姻。(Facebook圖片)

Jathy與湯愷迪的婚姻僅維持3年,二人育有一女。之後她再婚,與第二任丈夫曹嘉潤奉子承婚,育有一子,但今年5月已離婚,現時則傳懷有謝可逸的骨肉。

今日(11月21日),再有媒體爆料指Jathy懷有二胎時曾嫌曹嘉潤太年輕,即使生BB也不會有太多媒處,而想找第二個男人認頭。

而有指這個男人便是藝人陳庭欣的男友Benny,二人在活動上認識,Jathy當時就在言語間暗示曾與Benny發生關係,故想他認頭做BB經手人。

不過,據稱因Benny對Jathy感情未算深厚,而且之後他與陳庭欣拍拖,所以未能成功屈Benny「食死貓」。Jathy對此事沒有作回應,但也未有否認。