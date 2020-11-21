【三屍命案】深井浪翠園揭三屍命案　女戶主疑偕子女身亡

▲ 警方正封鎖現場調查。

深井浪翠園發現三具屍體，在3期10座一個單位，男戶主回家時開不到門，屋內反鎖無人應門，擔心妻子和子女的安全，報警求助。警方接報到場證實有3人死亡，現正封鎖現場調查。

▲ 浪翠園第三期發生3屍命案。（資料圖片）

案發在今日（21日）中午12時47分，警方接獲報案指，深井浪翠園3期一個單位遭反鎖，其後揭發一名女子與其一對子女，3人倒斃屋內當場死亡。消息指，一對子女分別年約17歲及21歲，男戶主離家近2月個月後返回上址寓所警方正調查案件，夫婦二人感情生變，正討論有關離婚事宜。

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記者：伍瑋瑋