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【新冠肺炎】醫管局確定早前確診的3名的士司機及1名復康小巴司機為陽性個案

社會 14:39 2020/11/21

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

醫管局確定早前確診的3名的士司機及1名復康小巴司機為陽性個案。（資料圖片）

就早前確診的3名的士司機和1名復康小巴司機，經醫院管理局跟進後病毒檢測為陰性並已經獲安排出院，政府發言人今日（21日）指已確定4宗皆為陽性個案。有關個案詳情即看：【下一頁】

相關的4宗個案由運輸署安排負責特定群組檢測計劃的私營化驗所早前初步確認為一宗陽性及三宗「不確定」，按既定程序送往衞生署公共衞生化驗服務處覆檢後被確定為4宗陽性個案，而當時的檢測結果顯示樣本的病毒含量極低。相關個案其後病毒檢測為陰性符合出院條件獲安排出院，並不影響其早前的確診個案定性。

負責相關特定群組檢測計劃的私營化驗所為金域檢驗（香港）有限公司，該化驗所已參加並通過衞生署外部質素保證計劃，同時具香港實驗所認可計劃醫務化驗認證資格。衞生署衞生防護中心的公共衞生化驗服務處今年獲世界衞生組織指定為2019冠狀病毒病參比實驗室，以及外部質素保證計劃提供者，亦為本地化驗所提供質素保證計劃。

公共衞生化驗服務處考慮到多宗個案同時被檢測為陽性，早前進行跟進調查，包括向相關的私營化驗所了解情況，並視察其實驗室和檢視其樣本處理及化驗流程等。公共衞生化驗服務處至今並未發現確實證據證明樣本於處理過程中出現交叉污染。公共衞生化驗服務處亦已根據實驗室質量管控規範向化驗所提供了一些建議。政府會繼續跟進並密切留意化驗所為政府提供的服務水平，確保化驗質素有所保證。

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記者：郭家穎

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