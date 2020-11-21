【三屍命案】深井浪翠園三屍命案　消息：夫婦疑感情生變男戶主離家近兩個月

▲ 現場消息指，夫婦二人感情生變。

深井浪翠園發現三具屍體，在3期10座一個單位，男戶主回家時開不到門，屋內反鎖無人應門，擔心妻子和子女的安全，報警求助。警方接報到場證實有3人死亡，現正封鎖現場調查。

現場消息指，男戶主與妻子有感情問題，已經離家約兩個月後首次返回上址，現場暫時未發現遺書。據了解，男戶主最近搬到親友家暫住，他最後一次與妻子聯絡是上星期三。

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現場消息指3名死者是母親及子女關係，女戶主年約46歲，子女分別19歲和21歲，3人被發現時身體已經發脹，現場有燒過的炭，相信已死去一段時間，警方繼續調查事件。

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記者：伍瑋瑋